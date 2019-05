Dürr habe in Q1 den Umsatz um +13% auf EUR 949,9 Mio. steigern können, das Bestellvolumen sei um 8,5% auf EUR 1,1 Mrd. gestiegen. Grund sei der Kauf des US-Umwelttechnikunternehmens Megtec/Universal gewesen. Dennoch sei das op. Ergebnis des Maschinen- und Anlagenbauers mit EUR 54,6 Mio. (ggüb. 56,8 im Vj.Q) rückläufig gewesen.



easyJet (ISIN GB00B7KR2P84 / WKN A1JTC1) habe zwar im Geschäftshalbjahr bis Ende März 13,3 Mio. Passagiere mehr gehabt, habe aber einen Verlust von umger. EUR 314,43 Mio. eingeflogen. Der Billigflieger wolle trotz befürchteter Brexit-Einbußen an seinen Zielen festhalten.



Porsche (ISIN DE000PAH0038 / WKN PAH003) habe als Großaktionär von Volkswagen in Q1 seinen Nettogewinn um 20% auf EUR 1,14 Mrd. steigern können, durch Ankauf von VW-Aktien habe die Nettoliquidität allerdings um mehr als EUR 300 Mio. auf EUR 527 Mio. nachgegeben.



Fresenius habe im Rahmen seiner Hauptversammlung angekündigt, sich bis Beginn der 20er Jahre mit weiteren Firmenankäufen zurückhalten zu wollen und eher ins eigene Geschäft (Forschung, Entwicklung, Kliniken) zu investieren.



Ein starker US-Dollar habe die europäische Gemeinschaftswährung gedrückt. Der Euro sei noch weiter unter die USD 1,12er Marke gesunken.



Die politischen Spannungen am Persischen Golf hätten die Entwicklung der Ölpreise nicht unberührt gelassen und sie leicht nach unten gedrückt. Zwar sei der Goldpreis geringfügig gefallen, aber Anleger würden sich wohl gegenwärtig eher mit anderen Investments beschäftigen. (20.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der nach wie vor ungeklärte China-USA-Handelskonflikt sowie Gewinnmitnahmen nach dem Höhenflug vom Vortag machten dem deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,58%, MDAX -0,73%, TecDAX -0,58%) zu schaffen, so die Analysten der Nord LB.Er habe die Woche aber insgesamt mit einem Gewinn von +1,5% beendet. Die Gewissheit über den Aufschub von US-Autozöllen gegen EU-Importe sei für die Kursentwicklung der Papiere der deutsche Automotive-Branche zu spät gekommen. adidas sei an der DAX-Spitze mit +1,6% zu finden gewesen, thyssenkrupp sei -5,6% gesunken, Dürr ( ISIN DE0005565204 WKN 556520 ) -3,4% und Zalando -5%.Die erneute gegenseitige Zoll-Erhöhungsspirale mit China habe auch der Wall Street ( Dow Jones -0,4%, S&P-500 -0,6%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,0%) gar nicht gut getan. Verunsicherte Anleger hätten sich zurückgezogen. Konjunkturdaten hätten sich nicht (mehr) auf die Entwicklung der Indices ausgewirkt. Avantor habe mit USD 2,9 Mrd. erfolgreich den zweitgrößten Börsengang des Jahres platziert. Der chinesische Kaffeeanbieter Luckin Coffee habe ein fulminantes Börsendebüt an der Wall Street gefeiert - die Aktie habe zeitweise 50% über dem Ausgabepreis gelegen.Für den Nikkei-225 sei es wieder weiter bergauf gegangen, er stehe aktuell bei 21.319,60 Punkten.