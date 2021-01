Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten ist es zu einer kleinen Schwächephase gekommen, so die Analysten der Helaba.



Selbst der überraschend deutliche Anstieg des ISM-Industrieindex habe die Stimmung nicht dauerhaft aufhellen können. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe bei 13.651 Punkten und damit 0,55% tiefer geschlossen als am Vortag. Zur Zurückhaltung habe die anstehende Wahl im Bundesstaat Georgia beigetragen. Zuvor habe schon die Einigung auf ein staatliches Hilfspaket für Unterstützung gesorgt und auch die weltweit begonnenen Corona-Impfungen hätten die Anleger hoffen lassen. Demgegenüber steige die Zahl der aktiv an COVID-19-Infizierten weltweit weiter an und Corona-Beschränkungen würden verlängert und zum Teil auch verschärft. Insofern dürfte das Anstiegspotenzial des DAX zunächst begrenzt sein, zumal er auf Basis wichtiger Kennziffern nicht niedrig bewertet sei.



Während das fundamentale Umfeld vor zu viel Optimismus warne, gebe es von technischer Seite noch keine klaren Hinweise auf eine größere Korrektur. Letztlich sei der Aufwärtsimpuls intakt und eine deutlich überkaufte und korrekturbedürfte Marktlage gebe es nicht. Zudem handle der DAX oberhalb aller gängiger Durchschnittslinien, die zudem gen Norden gerichtet seien. Skeptisch stimme hingegen die Tatsache, dass die Marke um 13.900 Punkte zuletzt nicht nachhaltig habe überwunden werden können. Hier scheine sich größerer Widerstand aufgebaut zu haben. (06.01.2021/ac/a/m)

