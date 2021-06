Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Einmal mehr gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag, nur zu Beginn etwas zuzulegen, so die Analysten der Helaba.



Im weiteren Handelsverlauf hätten sich die Kurse wieder zunehmend abgeschwächt, und am Ende habe sich der deutsche Leitindex mit einem Plus in Höhe von 0,1% ins Wochenende verabschiedet. Damit sei auch die Wochenbilanz überschaubar ausgefallen. Insgesamt fallende Hochpunkte, eine zu geringe Trendintensität, verbunden mit einem rückläufigen Momentum würden vermuten lassen, dass das Potenzial kurzfristig ausgereizt zu sein scheine. Zudem drohe der tertiäre Trend negativ zu werden, für einen Richtungswechsel auf der mittelfristigen Zeitebene bedürfe es lediglich eines Rücksetzers von rund 210 Zählern. Die seit geraumer Zeit niedrige Vola, hohe Bewertungsniveaus und Inflationsgefahren, um nur einige Aspekte zu nennen, würden zudem die Gefahr bergen, dass es zu einem Momentum-Ausbruch kommen könnte. Diese Faktoren sollten ins Kalkül gezogen werden, da diese auch Auswirkung auf die Risikotragfähigkeit des Portfolios hätten. Da die sonst im Mai und Juni häufig vorhandenen, saisonalen Aspekte bislang kaum eine Rolle gespielt hätten, sei zu befürchten, dass diese möglicherweise im Rahmen eines ausgeprägten Sommerlochs nachgeholt werden könnten.



Beim DAX falle eine 100%-Extension auf die 15.556er Marke. Mit der Tatsache, dass der Leitindex bereits seit Mitte Mai um dieses Level schwanke, komme dessen Stellenwert für die weitere Bewegungsrichtung zum Ausdruck. Darüber hinaus gelte es auf der Unterseite zudem den Supports bei 15.470, 15.458 und insbesondere der 55-Tagelinie (15.399) Beachtung zu schenken. Weitere Unterstützungen würden sich bei 15.381, 15.317, 15.284 und 15.214 Punkten definieren lassen. Auf der Oberseite seien erste Widerstände bei 15.645 und 15.708 Zählern zu finden. (28.06.2021/ac/a/m)

