Nordex habe die vorläufigen Ergebnisse für 2018 bestätigt und erwarte 2019 - dank eines hohen Auftragsbestands - einen Umsatz von 3,2 bis 3,5 (Vorjahr: 2,459) Mrd. EUR. Bei der op. Umsatzrendite (EBITDA-Marge) peile der Turbinenbauer eine breite Spanne von 3,0 bis 5,0% an (2018: 4,1%).



Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6 / WKN A0HN5C) habe das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich abgeschlossen und den Gewinn gesteigert. Das Nettoergebnis habe bei 1,86 (1,76) Mrd. EUR gelegen, die für Wohnungsgesellschaften wichtige op. Kenngröße FFO I sei auf 479 (432) Mio. EUR gestiegen.



Samsung (ISIN US7960542030 / WKN 923086) rechne in Q1 wg. schwächerer Umsätze bei Displays und Speicherchips mit einem Ergebnis unter den Erwartungen. Jost-Werke hätten 2018 bei einem Umsatzplus von 10% auf 755 Mio. EUR das ber. EBIT um 6,3% auf 81,3 Mio. EUR verbessern können. Aktionäre des LKW-Zulieferers dürften sich auf eine Verdopplung der Dividende auf 1,10 (Vj: 0,50) EUR freuen.



Investoren seien des Brexits überdrüssig und hätten das Pfund steigen lassen. Der Euro sei wieder unter die USD 1,13er Marke geraten.



Ölpreise hätten weiter zugelegt, Brent sei um knapp 1% auf USD 67,83 gestiegen, das Barrel WTI habe sich gar um rund 2% auf fast USD 60,00 verteuert. Der Goldpreis habe sich fast auf dem Vortageswert über USD 1.315,00 behaupten können. (27.03.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,64%, MDAX +0,86%, TecDAX +3,58%) trat eine gewisse Erholung ein, so die Analysten der Nord LB.Die gelockerte US-Geldpolitik könnte Anleger beflügeln. Der DAX habe am Nachmittag an der 11.500-Punkte-Marke gekratzt. Wirecard hätten mit zwischenzeitlich über +30% Kursgewinn den größten Tagesanstieg des Jahrhunderts hingelegt. Bayer indes habe mit -3,4% ein 6,5-Jahres-Tief erlebt. Airbus sei mit +2,3% im MDAX top zu finden gewesen.Das Abflauen der Rezessionsangst habe auch die Wall Street ( Dow Jones +0,55%, S&P-500 +0,71%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,46%) auf Erholungskurs gebracht. Apple habe mit der Ankündigung eines eigenen Senders für Aufsehen gesorgt, der Medienkonzern Viacom habe mit der Willensbekundung überrascht, mit dem Sender CBS fusionieren zu wollen, was beiden Kandidaten +8% bzw. +4% Kursgewinne beschert habe. Nikkei 225 habe leicht nachgegeben und notiere bei 21.378,73 Punkten.