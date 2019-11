Die Allianz sehe sich auf Kurs, im Gesamtjahr ein operatives Ergebnis zwischen 11,5 und 12,0 (bisher: 11,0 bis 12,0) Mrd. EUR zu erreichen, wobei Vorstandschef Bäte eher die obere Hälfte des Zielkorridors anpeile. In Q3 habe das um Währungs- und Konsolidierungseffekte bereinigte Umsatzwachstum bei 6,4% gelegen. Das operative Ergebnis habe 2,98 Mrd. EUR erreicht und sei damit auf Vorjahresniveau geblieben.



Credit Agricole habe den Konzerngewinn in Q3 auf 1,199 Mrd. EUR steigern können und habe dabei von guten Geschäften in der Vermögensverwaltung und im Investmentbanking profitiert. Die Erlöse hätten um 4,9% auf 5,073 Mrd. EUR zugelegt.



Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont (ISIN CH0210483332 / WKN A1W5CV) sei im ersten Halbjahr 2019/20, angetrieben von einem guten Schmuck- und Online-Geschäft, deutlich gewachsen. Der Umsatz habe sich um 9% auf 7,397 Mrd. EUR verbessert. Fast alle Regionen hätten Wachstum verzeichnet, nur in Hongkong sei es wegen der Unruhen nach unten gegangen. Der operative Gewinn habe bei 1,165 Mrd. EUR gelegen, ein Plus von 3%. Der Periodengewinn sei um 61% auf 869 Mio. EUR eingebrochen. Im Vorjahr habe ein Sondergewinn in Höhe von 1,378 Mrd. EUR das Ergebnis positiv beeinflusst.



Der nach der Euphorie des Vortages verflogene Optimismus im Handelsstreit und das verbesserte US-Konsumklima hätten den USD gestärkt und den Euro in Richtung 1,10 USD gedrückt.



Die Ölpreise hätten zunächst unter der schwindenden Hoffnung im Handelsstreit gelitten, hätten sich aber am Abend erholen und nahezu unverändert schließen können. Der Abwärtstrend beim Goldpreis habe trotz der verhalteneren Stimmung in Bezug auf den Handelsstreit weiter angehalten. (11.11.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch wenn die Anleger am Freitag Gewinne mitnahmen, ist die Woche am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,46%, MDAX -0,56%, TecDAX -0,41%) erneut positiv verlaufen, so die Analysten der Nord LB.Dass es wirklich zu einer Entschärfung im Handelskonflikt komme, sei nach den kritischen Aussagen von Trump wieder verstärkt infrage gestellt worden. Trotz guter Quartalszahlen sei es für die Allianz als zweitschlechtester Wert im DAX um 2,71% nach unten gegangen. Nach der guten Performance der letzten Wochen hätten das die Anleger aber wohl gut verkraften können. Wirecard-Aktien hätten sich mit einem Minus von 3,53% am Ende des Leitindex wieder gefunden.Die US-Aktienmärkte ( Dow Jones +0,02%, S&P 500 +0,26%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,48%) hätten eine abwartende Haltung eingenommen. Anleger hätten nach den neuesten Aussagen von Trump zum Handelsstreit an einer schnellen Annäherung gezweifelt. Ein über den Erwartungen liegendes Quartalsergebnis habe den Aktien von Walt Disney zu einem Plus von 3,76% verholfen. Nikkei 225 starte mit 23.332 Pkt. (-0,26%) leichter in die Woche.