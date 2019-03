E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) habe im abgelaufenen Jahr ein EBIT von 3,0 (3,1) Mrd. EUR erzielt. Der Konzernüberschuss habe 1,5 (1,4) Mrd. EUR erreicht. Beide Kennzahlen hätten am oberen Ende der eigenen Erwartungen gelegen. 2019 solle sich nach Prognosen des Managements nur wenig an den Zahlen ändern (ber. EBIT 2,9 bis 3,1 Mrd. EUR, Konzernüberschuss 1,4 bis 1,6 Mrd. EUR).



Ein außergewöhnlich niedriges Windaufkommen und Probleme im britischen Vertriebsgeschäft hätten das 2018er Ergebnis von innogy belastet. Das bereinigte EBIT habe 2.630 Mio. EUR (-7%) erreicht, das ber. Nettoergebnis sei auf 1.026 Mio. EUR gesunken. Für 2019 sei eine weitere Schrumpfung angesagt.



Symrise trotze Belastungen aus Wechselkursen und höheren Rohstoffpreisen: Dank höherer Profitabilität sei der Nettogewinn um 1,9% auf 275 Mio. EUR gestiegen, der Umsatz um 5% auf 3,154 Mrd. EUR. Für 2019 seien weitere Zuwächse geplant.



Die weltgrößte Modekette Inditex habe 2019 Erlöse von 26,15 Mrd. EUR (+3%) erzielt, der Nettogewinn habe 2% auf 3,44 Mrd. EUR zugelegt. Online-Verkäufe hätten um 27% angezogen und 12% zum Umsatz beigetragen.



Nach der Ablehnung eines EU-Austritts Großbritanniens ohne Abkommen habe der Euro am Abend deutlich zugelegt.



Weiter aufwärts sei es für die Ölpreise gegangen. Die Preistreiber der vergangenen Tage (Fördermengenkürzung durch Saudi Arabien, Lieferprobleme in Venezuela) seien auch gestern für das Plus verantwortlich gewesen. Der Goldpreis habe sich über der Widerstandsmarke von 1.300 USD gehalten und leicht zugelegt. (14.03.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,4%, MDAX +0,8%, TecDAX -2,8%) präsentierte sich über weite Strecken des Handels sehr verhalten, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten sich vor der Abstimmung in London nicht zu weit aus dem Fenster wagen wollen. Erst mit den Impulsen der Wall Street sei etwas Bewegung in die Kurse zurückgekommen und der Markt sei etwas freundlicher aus dem Tag gegangen. Die Geschäftspraktiken in Asien hätten Wirecard erneut eingeholt. Mit -6,6% sei der Zahlungsdienstleister das Schlusslicht im DAX gewesen.Ermutigende Wirtschaftsdaten (US-Industrie mit überraschendem Plus) hätten an der Wall Street ( Dow Jones +0,6%, S&P-500 +0,7%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,7%) für eine positive Stimmung gesorgt. Boeing sei gestern erstmals wieder eine Stabilisierung gelungen. Nikkei-225 habe ebenfalls freundlicher notiert (aktuell 21.287,02 Punkte). adidas habe 2018 den Umsatz währungsbereinigt um 8% auf 21,915 Mrd. EUR verbessern können. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften sei um 20% auf 1,709 Mrd. EUR gestiegen. Da im laufenden Jahr mit Produktionsengpässen gerechnet werde, werde sich der währungsbereinigte Umsatzanstieg auf 5 bis 8% begrenzen. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft solle 2019 trotzdem um 10 bis 14% auf 1,88 bis 1,95 Mrd. EUR steigen.