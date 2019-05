Der Nikkei-225 habe den dritten Tag in Folge etwas stärker notiert: 21.281 Zähler, ein Plus von 0,47%.



Großfusion in der Automobilbranche? Fiat Chrysler und Renault hätten Pläne für einen Zusammenschluss bestätigt. Bei der Fusion würde einer der größten Automobilhersteller der Welt entstehen. Renault sei seit langem mit den beiden japanischen Autobauern Nissan und Mitsubishi in einer Allianz verbunden. Durch die zunehmenden Herausforderungen in der Branche (alternative Antriebe, autonomes Fahren usw.) wachse der Druck zu Kooperationen und Fusionen. Fiat Chrysler schlage nach eigenen Angaben vor, dass beide Unternehmensgruppen je die Hälfte an dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen halten würden. Durch die Fusion würden sich die Konzerne jährliche Einsparungen von 5 Mrd. EUR erhoffen. Mit dem Zusammenschluss könnten nach Meinung der Unternehmen vorhandene Stärken besser genutzt werden, da die bisherigen Schwerpunkte sehr unterschiedlich seien.



Der Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach Holding habe trotz einer Umsatzsteigerung im GJ 2018/19 (28.02.) auf 4,36 Mrd. EUR (+5,3%) einen deutlichen Gewinnrückgang auf 134,9 Mio. EUR (-18,6%) hinnehmen müssen. Hintergrund des schwachen Abschneidens beim um nicht-operative Sondereffekte bereinigten EBIT seien Mehrkosten für die Verbesserung des stationären Marktauftritts gewesen. Im laufenden GJ solle das EBIT um mehr als 15% steigen. Beim Umsatz rechne Hornbach mit einem Zuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich.



Angesichts des weitgehend den Erwartungen entsprechenden Ausgangs der Europawahl sei es beim Euro nur zu geringfügigen Veränderungen gekommen, dennoch am Ende knapp unter 1,12 USD.



Die Ölpreise hätten sich nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche zunächst erneut schwächer präsentiert, hätten den Handel aber in etwa auf Vortagesniveau beendet. Der Goldpreis pendle weiterhin um 1.280/1.285 USD je Feinunze und bestätige die Langeweile der letzten Wochen. Dabei sehe es charttechnisch wesentlich interessanter aus: Einem seit Mitte Februar intakten kurzfristigen Abwärtstrend stehe die seit Ende September bestehende Aufwärtsbewegung gegenüber, die jüngst schon zweimal erfolgreich getestet worden sei. Aus rein technischer Sicht könnte es also bald spannend werden. (28.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Planung einer Fusion zwischen Renault und Fiat hat auch die heimischen Automobilwerte angetrieben und für ein leichtes Plus am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,50%, MDAX +0,29%, TecDAX +0,65%) gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Zudem seien von der Europawahl keine Stolpersteine gekommen. Der von einigen Marktteilnehmern befürchtete, stärkere Rechtsruck sei weitgehend ausgeblieben. Wirecard -Aktien (+2,70%) hätten - ohne neue Nachrichten - mit einem Zugewinn von 2,70% an der DAX-Spitze gestanden. VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) (+0,84%), Daimler (+0,57%) und BMW (+0,46%) seien von den Fusionsplänen von Fiat und Renault nach oben gezogen worden. Allerdings seien die Aktien zu Beginn des Handels deutlich höher gehandelt worden als am Schluss.