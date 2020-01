Die Scheinwerfer von HELLA würden nicht mehr so hell strahlen: In den ersten sechs Monaten des GJ 2019/2020 habe die abgeschwächte Konjunktur und die weltweit nachlassende Fahrzeugproduktion den Umsatz um 3,2% auf 3,3 Mrd. EUR gedrückt. Das bereinigte operative Ergebnis sei überproportional um 13,1% auf 257 Millionen EUR gesunken. Konzernchef Breidenbach habe die Entwicklung erwartet und darauf verwiesen, dass sich HELLA dennoch besser als der Markt entwickelt habe. Er habe die Jahresziele eines bereinigten Umsatzes von rund 6,5 bis 7,0 Mrd. EUR und einer bereinigten EBIT-Marge von 6,5 bis 7,5% (akt. 7,8%) bekräftigt.



Einmalige, nicht liquiditätswirksame Abschreibungen würden beim Stahlkonzern Salzgitter für einen höher als erwarteten Verlust sorgen. Salzgitter erwarte nun für 2019 einen Verlust vor Steuern zwischen 250 und 280 Mio. EUR (bisher: zweistellige Millionenhöhe). Für das laufende Geschäftsjahr peile Salzgitter ein "in etwa ausgeglichenes Vorsteuerergebnis" an.



Schokolade gehe immer: Lindt & Sprüngli habe den Umsatz 2019 um 4,5% auf 4,51 Mrd. CHF gesteigert und sei damit nach eigenen Angaben stärker als der weltweite Schokoladenmarkt gewachsen. Die Steigerung sei dabei durch die Schlüsselprodukte Lindor und Excellence sowie durch neue Shops erreicht worden.



Starke Zuwächse im Investmentbanking und die gute Verbraucherstimmung hätten bei J.P. Morgan den Gewinn in Q4 um satte 21% auf 8,52 Mrd. USD steigen lassen. Damit habe der US-Bankriese im Gesamtjahr einen Rekordgewinn von 36,4 Mrd. USD geschrieben.



Der Euro habe sich bei ruhigem Geschäft nur wenig verändert präsentiert. Kursgewinne habe es beim Chinesischen Yuan zum USD gegeben, nachdem die USA den Vorwurf der Währungsmanipulation durch China nicht mehr aufrechterhalten würden.



Die für Mittwoch erwartete Unterzeichnung eines Teilabkommens im Handelskonflikt USA/China habe den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Investoren würden aktuell keine großen Gefahren von geopolitischer Seite sehen, mit dem Effekt, dass Goldweniger nachgefragt werde. (15.01.2020/ac/a/m)







FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Wenig Bewegung am deutschen Aktienmarkt: Die Indices ( DAX +0,04%, MDAX +0,20%, TecDAX +0,17%) schlossen bei nur geringer Schwankungsbreite leicht positiv, so die Analysten der Nord LB. Wirecard hätten im DAX mit einem Plus von 4,67% auf dem Siegertreppchen gestanden. Deutsche Bank hätten nach beeindruckenden Quartalszahlen von J.P. Morgan 2,28% gewonnen.Spekulationen, wonach die Sonderzölle auf chinesische Güter - unabhängig von der geplanten Unterzeichnung einer ersten Vereinbarung zwischen den USA und China - zunächst beibehalten werden sollten, hätten an der Wall Street ( Dow Jones +0,11%, S&P 500 -0,15%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,24%) im Handelsverlauf meist für etwas schwächere Notierungen gesorgt. Citigroup habe nach ebenfalls guten Zahlen 1,56% höher notiert.Der Nikkei 225 notiere zur Wochenmitte leichter: 23.917 Punkte (-0,45%).