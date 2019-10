Drägerwerk (ISIN DE0005550636 / WKN 555063): Nach Umsatz- und Gewinnsteigerungen in Q3 habe das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Nun werde ein währungsbereinigtes Plus von 4 bis 6% (bisher: 1 bis 4%) erwartet. Die EBIT-Marge solle weiterhin unverändert zwischen 1 und 3% liegen.



Johnson & Johnson: Nach der Umsatzprognose habe der US-Konzern nun auch sein Gewinnziel angehoben. Grund sei die hohe Nachfrage nach den Krebsmedikamenten Darzalex und Imbruvica. Für das bereinigte Ergebnis je Aktie würden 2019 nun 8,62 bis 8,67 USD statt bisher 8,53 bis 8,63 USD angepeilt.



J.P. Morgan Chase & Co: Die größte US-Bank habe trotz der niedrigeren Leitzinsen in den USA ihren Gewinn im vergangenen Quartal gesteigert. Im Zeitraum von Juli-September sei der Überschuss um 8% auf 9,1 Mrd. USD geklettert. Analysten hätten mit weniger gerechnet. Zuwächse habe J.P. Morgan im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden sowie im Investmentbanking erzielt.



Goldman Sachs: Der Gewinn der US-Investmentbank sei - stärker als von Analysten erwartet - von Juli bis September um gut ein Viertel auf 1,8 Mrd. USD eingebrochen. Die weltweiten Unsicherheiten hätten die Kapitalmärkte belastet. Mehrere Unternehmen hätten ihre Pläne für Börsengänge begraben - Erträge seien verloren gegangen.



Euro und GBP hätten von der Zuversicht auf einen raschen Brexit-Kompromiss profitiert.



Die Ölpreise hätten weniger kräftig gesprudelt. Die Furcht vor einer generellen Konjunkturskepsis habe für niedrigere Notierungen gesorgt. Der Goldpreis habe an Glanz verloren. (16.10.2019/ac/a/m)







FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Offensichtlich hatten Anleger noch trübere Konjunkturerwartungen und offensichtlich hoffen sie weiterhin auf einen Durchbruch beim Brexit, so die Analysten der Nord LB.Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +1,15%, MDAX +1,09%, TecDAX +0,07%) habe deutlich im Plus geschlossen. Erneute Vorwürfe der Bilanzmanipulation hätten Wirecard mit -12,82% kräftig unter Druck gebracht.Gelungener Start in die Berichtssaison - an der Wall Street ( Dow Jones +0,9%, S&P 500 +1,0%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,2%) seien die ersten ermutigenden Quartalszahlen (z.B. J.P. Morgan +3%) gut angekommen. Nikkei 225 tendiere freundlicher: aktuell bei 22.488,53 Punkten.