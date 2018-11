Der konjunktursensitive DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) mit seinem hohen Gewicht in Automobilwerten wie BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000), Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe von Meldungen aus China profitiert: Ebenfalls laut Bloomberg plane die nationale chinesische Entwicklungs- und Reformkommission die Wiedereinführung von Steuererleichterungen für Autokäufe. Demnach solle die Verkaufsteuer für Fahrzeuge mit einem Hubraum von weniger als 1,7 Litern von zehn auf fünf Prozent gesenkt werden. Diese vergleichsweise kleineren Fahrzeuge würden etwa 70 Prozent des gesamten chinesischen Autoabsatzes entsprechen. Eine vergleichbare Maßnahme sei seitens der chinesischen Regierung bereits vor drei Jahren durchgeführt worden und habe zu einem durchschlagenden Erfolg geführt. Im Jahr 2016 seien die jährlichen Verkaufszahlen in China um 17 Prozent auf 24,6 Mio. nach oben geschnellt.



Der chinesische Markt sei für die großen deutschen Autoanbieter der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt und habe die Vereinigten Staaten schon vor geraumer Zeit überholt. Der deutsche Heimatmarkt belege nur noch einen Platz im Mittelfeld. Nachdem seit Jahresmitte die Verkaufszahlen im Reich der Mitte aufgrund des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China deutlich zurückgegangen seien und zu einer Verunsicherung der chinesischen Kunden geführt hätten, wäre eine solche Steuererleichterung eine willkommene Absatzmaßnahme.



Insgesamt hätten die globalen Aktienmärkte per Freitagmittag auf Basis des MSCI World-Index mit einem Zuwachs von 3,0 Prozent deutlich in der Pluszone gehandelt. Die Aktienmärkte aus den Schwellenländern hätten im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls deutlich fester notiert und 3,4 Prozent an Wert gewonnen. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe 3,2 Prozent hinzu gewonnen, insbesondere der italienische Leitindex MIB sei gefragt gewesen (+4,2 Prozent). Nachdem der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) in der letzten Woche noch die höchsten Verluste verzeichnet habe, sei er nun mit +5,0 Prozent der Wochengewinner gewesen. Die Sektoren des STOXX Europe 600-Index hätten ebenfalls allesamt im positiven Bereich gehandelt. Neben den Autowerten (+7,7 Prozent) seien Grundstofftitel mit +8,9 Prozent bei den Anlegern beliebt gewesen.



Obwohl der Volkswagen-Konzern derzeit viele Problemfelder wie den Dieselskandal mit den drohenden Fahrverboten und die gestern eingereichte Musterfeststellungsklage habe, seien die letzten Handelstage sehr positiv für die Anteilseigner des Unternehmens verlaufen. Neben den Nachrichten aus China habe die Aktie von Volkswagen von der Entwicklung der Geschäfte profitiert, die besser laufen würden als von Analysten erwartet. Der Nettogewinn der Wolfsburger sei im Zeitraum von Januar bis September um 24 Prozent auf knapp 9,4 Mrd. Euro gestiegen, der Umsatz habe um 0,9 Prozent auf 55,2 Milliarden Euro gesteigert werden können. Gleichzeitig habe der größte Autokonzern der Welt seine Umsatz- und Ertragsziele für das Gesamtjahr bestätigt. Belastend hätten im dritten Quartal des Jahres sowohl die Einführung neuer Abgastest-Standards als auch eine Strafe in Höhe von 800 Mio. Euro für die Tochter Audi im Rahmen der Diesel-Affäre gewirkt. Die Volkswagen-Aktie habe nach Bekanntgabe der Zahlen um bis zu fünf Prozent an Wert zugelegt. (Ausgabe vom 02.11.2018) (05.11.2018/ac/a/m)







Belastend für die Aktientitel wirkt nach wie vor die Angst vieler Marktteilnehmer, dass der Höhepunkt des globalen Konjunkturzyklus und damit auch der Gewinnentwicklung der Unternehmen bereits überschritten ist, so die Experten von Union Investment.So hätten etwa die Aktien von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) nach einem enttäuschenden Ausblick nachbörslich am Donnerstag um 6,5 Prozent nachgegeben. Dennoch hätten sich die globalen Aktienindices im Laufe der Woche kräftig von den Verlusten der Vorwoche erholen können. Für Rückenwind hätten neben überwiegend guten Unternehmensdaten (unter anderem von Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) politische Meldungen über Fortschritte in Sachen Handelsstreit und beim Brexit gesorgt. US-Präsident Trump habe wichtige Regierungsvertreter gebeten, einen Entwurf für ein Handelsabkommen mit China vorzubereiten, habe die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.