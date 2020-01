New YorkFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Entspannung in Nahost gab den Aktienbörsen im Wochenverlauf einen deutlichen Schub, so die Experten von Union Investment.Der MSCI World habe 0,7 Prozent hinzugewonnen. In den USA hätten sowohl Dow Jones Industrial Average und S&P 500-Index als auch der Technologieindex Nasdaq-Composite neue Höchststände erzielt. Im Euroraum habe der marktbreite STOXX Europe 600 unter leichten Zugewinnen (plus 0,4 Prozent) an der Marke von 420 Punkten verharrt. Branchenseitig hätten in Europa vor allem Technologieaktien (plus 2,3 Prozent), Automobile (plus 1,7 Prozent) sowie Gesundheitswerte (plus 1,5 Prozent) am meisten zulegen können. Basisstoffe (minus 1,2 Prozent) und Immobilienwerte (minus 1,5 Prozent) hätten die Schlusslichter in der ersten kompletten Handelswoche gebildet.Am deutschen Aktienmarkt habe sich am Freitag der DAX 30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) seinem alten Hoch bei 13.597 Punkten aus dem Januar 2018 angenähert. Mit 13.548 habe dieser nur noch 49 Punkte von seinem Allzeithoch entfernt gelegen, aber nicht den US-Pendants folgen können und bislang keine neue Rekordmarkte erreicht. Mit Blick auf die Einzelwerte hätten die Aktien der Deutschen Bank RWE sowie Infineon mit jeweils rund 5,5 Prozent an Kursplus vorne gelegen. Wirecard (minus 1,9 Prozent) und BASF (minus 1,6 Prozent) seien die Schlusslichter in den deutschen Top-30 Aktientiteln gewesen. (Ausgabe vom 10.01.2020) (13.01.2020/ac/a/m)