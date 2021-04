Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Neue Woche, altes Bild. Wie zuletzt bewegt sich der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) innerhalb einer überschaubaren Range, so die Analysten der Helaba.Auch habe es zuletzt an neuen Impulsen gefehlt. Diese erhoffe man sich unter anderem von der in den USA beginnenden Quartalsberichtssaison. Ab Mittwoch nehme diese deutlich an Fahrt auf. Die Schätzungen würden für das abgelaufene Quartal von einer 24%-igen Gewinnsteigerung ausgehen. Mindestens genauso spannend werde es zu sehen sein, wie die Ausblicke der Unternehmen ausfallen würden, zumal auf diese in der jüngsten Vergangenheit angesichts der unklaren Corona-Lage verzichtet worden sei. Auch der am 14. April anstehende Börsengang von Coinbase, die erste Kryptowährungsbörse die an den amerikanischen Aktienmarkt komme, dürfte sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der zu erwartende Börsenwert werde möglicherweise bei beeindruckenden 68 Mrd. USD liegen.Weiterhin bestehe beim DAX die Möglichkeit für die Ausbildung einer oberen Wendeformation, auch in Form eines Island Reversal. Entsprechend sollten kurzfristig Risiken etwas höher gewichtet werden. Supports würden sich bei 15.114, 15.028, 14.971 und 14.902 Zählern definieren lassen. (13.04.2021/ac/a/m)