Wien (www.aktiencheck.de) - Auf Unternehmensseite machte vor allem das angebliche Interesse des Finanzinvestors KKR am Pharmahändler Walgreens Boots Alliance Schlagzeilen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Dow-Spitze mit 5,08% ins Plus verholfen. Bergauf sei es auch mit den Aktien von Flugzeughersteller Boeing gegangen, die als Schwergewicht im Dow um 4,55% zugelegt hätten. Treiber sei die Hoffnung gewesen, dass bald die Wiederauslieferung des mit Flugverboten belegten Krisenjets 737 Max beginnen könne. Die neue Kontrollsoftware könnte einem Sprecher zufolge noch im Dezember zertifiziert werden.Das deutsche Energieversorgungsunternehmen Uniper habe gestern Abend nach Börsenschluss noch bekannt gegeben, dass der Ausblick für 2019 angehoben werde. Die Quartalszahlen selbst würden heute folgen. Mit guten Nachrichten habe auch Wirecard (+3,27%) punkten können. Zum einen habe das Unternehmen eine neue Kooperation bekannt gegeben, zum anderen habe sich der CEO in einem Tweet optimistisch für das Weihnachtsgeschäft und den Ausblick für 2020 gezeigt.Heute gebe es noch einmal richtig Bewegung in der Berichtssaison in Europa. In Deutschland kämen noch Quartalszahlen von Deutsche Post OSRAM und Infineon . In Italien lege Enel Zahlen vor und in England Vodafone . (12.11.2019/ac/a/m)