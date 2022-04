Gesamtwirtschaftlich sei es nicht viel anders: Im März sei die US-Inflation mit 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr so hoch gewesen wie seit 1981 nicht mehr. Zugleich seien so wenige Arbeitslosengeldanträge gestellt worden wie zuletzt in den späten 1960ern. Die Verbraucher würden die höheren Preise spüren, würden aber auch problemlos Arbeit finden - und würden daher ihre Ausgaben nicht einschränken.



Gefahr einer Rezession?



Bei Neuberger Berman halte man das Risiko einer Rezession in den USA zumindest auf 12-Monats-Sicht für begrenzt, da die Wirtschaft insgesamt stabil sei. Der größte Risikofaktor sei eine wesentlich straffere Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation. Viele Entscheidungsträger der U.S. Federal Reserve würden meinen, dass der Leitzins zum Jahresende neutral sein sollte, wenn nicht sogar höher.



Die Analysten bei Neuberger Berman kämen zu dem Schluss, dass die Einkaufsmanagerindices (EMIs) bei einer strafferen Geldpolitik schon bald eine kleinere Rezession in der Industrie anzeigen könnten. Sie würden aber nicht damit rechnen, dass die US-Wirtschaft wirklich schrumpfe. Laut Neuberger Bermans Fixed Income Team spiegele zudem der Zinsmarkt offenbar die Zuversicht wider, dass die Zentralbank in der Lage sei, die Inflation in den Griff zu bekommen, "ohne der Wirtschaft übermäßige Kollateralschäden zuzufügen". In anderen Ländern könnten die Herausforderungen für Wachstum und Inflation aber größer sein.



Europa schien aufgrund seines lockeren Arbeitsmarktes weniger von steigenden Preisen bedroht zu sein, sei nun jedoch durch seine russischen und ukrainischen Importe von Lebensmitteln und fossilen Brennstoffen stark gefährdet. Die Erwartungen seien, dass die Gewinne der Unternehmen im STOXX Europe 600 Index (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) 2022 um 10 Prozent und 2023 um 6,5 Prozent steigen würden. Da die Gewinnrevisionen aber jetzt schon negativ würden, könnten die Erwartungen für die beiden Jahre schon bald in Richtung der 0 Prozent fallen. Auch China scheine anfälliger als noch vor wenigen Monaten, vor allem wegen neuer Corona-Ausbrüche. Auch deshalb bevorzuge Neuberger Berman zurzeit US-Aktien.



Gewinne trotz Volatilität



Zusammenfassend sei man sich bei Neuberger Berman recht sicher, dass den Märkten eine schwierige Zeit bevorstehe - mit hartnäckig hoher Inflation und nachlassendem Wachstum. Das könne zu Volatilität führen. Dies wiederum spreche für dividendenstarke Qualitätsaktien mit niedrigem Beta, für Large Caps anstelle von Small Caps und für US-Aktien anstelle nicht-amerikanischer Titel.



Das ändere aber nichts daran, dass die Wirtschaft noch immer wachse, die Verbraucher weiter Geld ausgeben und viele Unternehmen nach wie vor Gewinne erwirtschaften würden. Es könne nicht schaden, sich auf eine höhere Volatilität vorzubereiten. Bei Neuberger Berman glaube man aber noch immer, dass man mit Aktien dieses Jahr etwas verdienen könne. (21.04.2022/ac/a/m)





