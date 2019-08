Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) sei der beste Performer des DE30 am Freitag. Aufgrund des Bild-Reports lege das Unternehmen mit der gesamten Immobilienbranche zu. Die Zeitung behaupte, dass die Mietpreisbremse milder ausfallen könne als bisher angenommen. Vermieter dürften laut Bild die Mieten unter Berücksichtigung der Inflationsrate erhöhen.



Laut Reuters-Bericht plant BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771) ein Angebot für das Aktienderivategeschäft der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) abzugeben. Die Auktion werde voraussichtlich im September gestartet. Früher habe die Deutsche Bank erklärt, dass Banken, Investmentfonds und Private Equity-Unternehmen bereits Interesse daran bekundet hätten.



Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) notiere zu Beginn der Sitzung am Freitag höher. Die Stimmung in Bezug auf die Aktie sei durch ein Upgrade gestärkt worden, dass das Unternehmen bei Kepler Cheuvreux erhalten habe. Die Analysten des Unternehmens hätten die Empfehlung für die Aktie von "halten" auf "kaufen" angehoben. Das Kursziel sei auf 49 EUR festgelegt worden.



AUDI (ISIN DE0006757008/ WKN 675700), ein Tochterunternehmen von Volkswagen Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403, Vorzugsaktie), solle mit BYD Company (ISIN CNE100000296/ WKN A0M4W9), dem chinesischen Automobil- und Zulieferunternehmen, Gespräche geführt haben. AUDI prüfe die Möglichkeit, Batterien für Elektrofahrzeuge zu kaufen. Volkswagen plane, bis 2028 bis zu 22 Millionen Elektrofahrzeuge auszuliefern, und eine Vereinbarung mit dem chinesischen Zulieferer könnte dazu beitragen, die Lieferkette zu diversifizieren. Trotzdem befänden sich die Gespräche noch nicht im fortgeschrittenen Stadium.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (30.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Optimismus an den Aktienmärkten rund um den Globus führt weiterhin zu Zuwächsen beim Handel, so die Experten von XTB.Die heutige Situation auf dem alten Kontinent unterscheide sich davon nicht, da die Indices auch hier zulegen würden. Aktien aus Schweden und Polen würden am meisten zulegen, während Aktien aus dem Vereinigten Königreich zu den größten Nachzüglern zählen würden.Der lange Zeitraum negativer Zinssätze im Euroraum habe sich negativ auf den europäischen Bankensektor ausgewirkt. Nicht nur die Kreditgeber müssten dafür bezahlen, dass sie Geld bei der Europäischen Zentralbank behalten würden, sondern sie hätten auch einen massiven Margendruck hinnehmen müssen.