Zu beachten sei, dass der Index im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag immer noch höher notiere. Sollten wir eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung sehen, könnte das zu beobachtende Niveau an der unteren Grenze der Overbalance-Struktur (14.015 Punkte) gefunden werden, die mit dem SMA50 zusammenfällt, so die Experten von XTB. Sollte sich der Index hingegen von den jüngsten Rückgängen erholen, wäre der erste zu beachtende Widerstand durch das heutige Intraday-Hoch bei 14.150 Punkten markiert. Händler sollten im Hinterkopf behalten, dass die Liquiditätsbedingungen im Laufe des Tages wahrscheinlich dünner sein würden, da die US-amerikanischen und kanadischen Händler im Urlaub seien.



Medienberichten zufolge prüfe die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) die Möglichkeit, einen Cryptocurrency Custody Service zusammen mit einem Cryptocurrency Prime Brokerage Service zu starten. Es werde erwartet, dass die Bank im Jahr 2021 eine Pilotinitiative starte, um das Interesse ihrer globalen Kundenbasis zu messen.



Herbert Diess, der CEO von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403, Vz.), habe gesagt, dass sein Unternehmen trotz der großen Ressourcen und der Expertise von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) bei Batterien und Software keine Angst vor der Konkurrenz habe, die der iPhone-Hersteller in den Markt für Elektrofahrzeuge bringen könnte. Diess habe gesagt, dass der Automobilsektor, anders als der Technologiesektor, nicht schnell von einem Newcomer dominiert werden könne. Reuters habe im Dezember 2020 berichtet, dass Apple bereit sein könnte, bis 2024 mit der Massenproduktion von PKW-Elektrofahrzeugen zu beginnen.



LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) sei heute eine der Aktien mit der besten Performance in Deutschland. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung mit dem US-Chemieunternehmen Emerald Kalama Chemical zur Übernahme unterzeichnet habe. Der Deal habe einen Wert von 1,08 Mrd. Dollar und werde mit den aktuellen liquiden Mitteln von LANXESS finanziert. Der Abschluss der Transaktion werde in der zweiten Jahreshälfte 2021 erwartet und stehe unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (15.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienindices in Europa starteten nach einem soliden asiatischen Handel mit einem Plus in die neue Woche, so die Experten von XTB.Ein Teil der Gewinne sei jedoch nach der europäischen Eröffnung wieder abgegeben worden. Mit den US-amerikanischen und kanadischen Händlern, die in den Ferien seien, und einem leeren Kalender dürfte der heutige Tag ein ruhiger Tag für die Märkte werden.Der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe den heutigen Handel höher begonnen, nachdem die Indices in Asien starke Gewinne verzeichnet hätten. Die Bullen hätten diese Gewinne jedoch nicht halten können und der Index habe zu Beginn des europäischen Kassahandels begonnen, sich nach unten zu bewegen. Der Index sei auf das kurzfristige Swing-Level bei 14.085 Punkten zurückgefallen, wo die Bären ihren Angriff gestoppt hätten.