In den USA hätten der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sowie der Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420) vor den wichtigen Arbeitsmarktdaten (Non Farm Payrolls) mit 1,1 beziehungsweise 1,7 Prozent im Minus gelegen. Die Schwellenländer-Börsen aus Asien und Lateinamerika sowie der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) hätten hingegen leicht ins Plus tendiert.



Im Euroraum habe der marktbreite STOXX Europe 600-Index im Vergleich zur Vorwoche ein Prozent abgegeben. Bei den europäischen Branchen hätten vor allem Telekommunikationswerte unter Druck gestanden und 3,1 Prozent verloren. Der Medienbereich habe 1,8 Prozent schwächer tendiert.



Im DAX-30 habe die Aktie von MTU Aero Engines (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) im Wochenverlauf 6,1 Prozent hinzugewinnen können und habe mit Abstand vorne auf der Gewinnerliste gelegen. Laut Medienberichten habe ein überzeugender Kapitalmarkttag des Unternehmens sowie zahlreiche Empfehlungen durch Analysten zum starken Anstieg beigetragen. Der Wert habe dabei am Freitag die Kursmarke von 260,00 Euro überstiegen. Die Aktien von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) hätten mit Verlusten von jeweils knapp vier Prozent das Schlusslicht in der wöchentlichen Wertentwicklung gebildet.



Darüber hinaus habe zum Ende der Woche hin der saudische Ölriese Saudi Aramco (ISIN SA14TG012N13/ WKN A2PVHD) den Ausgabepreis seiner Aktie im Rahmen des Börsengangs bekannt gegeben. Dieser werde Medienberichten zufolge für die zur Ausgabe stehenden drei Milliarden Aktien am oberen Ende der Preisspanne bei 32 Riyal oder umgerechnet 7,70 Euro je Aktie liegen. Der Börsengang dürfte demnach mit einem Volumen von etwas mehr als 23 Milliarden Euro eine Rekordmarke setzen. Mit einem Börsenwert von mehr als 1,5 Billionen werde damit auch das US-Unternehmen Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) als bislang weltweit wertvollste Firma abgelöst. (Ausgabe vom 06.12.2019) (09.12.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Montag starteten die Aktienbörsen sehr schwach in die neue Handelswoche, so die Experten von Union Investment.Die überraschende Inkraftsetzung neuer Strafzölle der USA auf Aluminium und Stahl aus Brasilien und Argentinien habe die Angst der Anleger vor einer Eskalation im Handelsstreit befeuert. Im Zusammenspiel mit dem schwachen US-ISM-Index hätten die Märkte zum Wochenauftakt deutlich nachgegeben. Zwar hätten die Aktienbörsen im weiteren Wochenverlauf die Verluste zum Teil wieder aufholen können, seien bis Freitagmittag aber auf breiter Front im Minus verblieben. Der MSCI World habe um 0,6 Prozent nachgegeben.