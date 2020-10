Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Positive Vorgaben von den US-Börsen, neue Konjunkturhoffnungen und Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den US-Demokraten und den Republikanern auf wirtschaftliche Hilfen, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern, sorgten temporär für Rückenwind, berichten die Analysten der Helaba.



Bemerkenswert sei gewesen, dass der sogenannte "Monatsanfangseffekt" kaum eine Rolle gespielt habe. In der Regel würden die ersten Handelstage eines Monats zu den Performancestärksten zählen. Inwieweit die zuletzt wieder etwas freundlichere Stimmung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden könne, bleibe abzuwarten. Neben dem September zähle auch der Oktober zu den schwächsten Börsenmonaten. Die näher rückende US-Wahl, möglicherweise habe die erste Fernsehdebatte einen Vorgeschmack auf das geliefert, was uns die nächsten rund vier Wochen erwarte, und nicht zuletzt die Berichtssaison würden einen gewichtigen Einfluss auf die Entwicklung des Aktienmarktes haben. Auch das Ende der Übergangsfrist beim Brexit gelte es zu beachten.



Auch wenn sich das Bild am Aktienmarkt kurzzeitig aufgehellt habe, würden die Rahmenbedingungen herausfordernd bleiben. Die zuletzt von American Airline angekündigte Streichung von 32.000 Stellen und die Forderungen nach weiteren Hilfsgeldern in Höhe von 25 Milliarden Dollar für den Airline-Sektor, um die kommenden sechs Monate zu überstehen, sei ein Indiz dafür. Aus charttechnischer Sicht hätten zuletzt der 55-Tagedurchschnitt (12.905) und insbesondere die 12.809er Marke, dort sei eine Strukturmarke sowie die Begrenzung der Ichimoku-Wolke zu finden, im Fokus gestanden. Wiederholt habe letztgenannte nur kurzzeitig überwunden werden können, sodass unterstellt werden könne, dass das Momentum für per saldo höhere Notierungen derzeit nicht ausreiche. Supports würden sich bei 12.525, 12.474, 12.378, 12.339 und 12.181 Zählern finden. (02.10.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >