Der Nikkei-Index liege aktuell bei 21.355,46 Zählern und habe sich gegenüber dem Vortag kaum verändert.



Die Wieland-Werke in Ulm würden die Flachwalzprodukt-Sparte von Europas größtem Kupferkonzern Aurubis kaufen. Ein Kaufpreis für den Unternehmensteil, zu dem Produktionsstandorte in den USA, den Niederlanden, Finnland und Deutschland, die Kundencenter in der Slowakei, Italien und Großbritannien sowie die weltweite Verkaufsorganisation gehören würden und der mit rund 1900 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von knapp 1,5 Mrd. Euro erwirtschafte, sei nicht genannt worden. Der Vollzug der Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt, dass die Kartellbehörden zustimmen würden.



Wintershall aus Kassel habe Lizenzen erhalten, vor der brasilianischen Küste nach Öl und Gas zu suchen. Die BASF-Tochter arbeite dabei mit den Ölkonzernen Repsol (Spanien) und Chevron (USA) zusammen. Von der südamerikanischen Atlantikküste, die als eine der vielversprechendsten Ölregionen der Welt angesehen werde, würden sich die Nordhessen viel erwarten: In Argentinien sei Wintershall bereits der viertgrößte Erdgasproduzent.



Der Euro habe auf 1,2262 USD (-0,3%) nachgegeben. Die EZB habe den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,2308 USD festgesetzt.



Die Ölpreise - Brent 68,12 USD und WTI 63,53 - hätten leicht zugelegt. Der Goldpreis bleibe mit 1.332 USD relativ stabil. (04.04.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,8%, MDAX -1,00%, TecDAX -0,7%) gab es Verluste, die allerdings zum Handelsschluss eingedämmt werden konnte, sodass der DAX die 12.000-Punkte-Marke verteidigen konnte, so die Analysten der Nord LB.Es habe zehn Gewinner und 20 Verlierer im Leitindex gegeben, aber alles in kleinem Rahmen: VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ), die ihren Absatz im März um knapp 18% hätten steigern können, hätten den DAX angeführt (+1,53%), gefolgt von thyssenkrupp (+1%); am Ende hätten Infineon (-1,56%), Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN: 604843) (-1,41%) und die Banken gestanden.An der Wall Street ( Dow Jones +1,64%, S&P-500 +1,3%, Nasdaq +1,04%) habe der Börsengang des schwedischen Musikstreaming-Dienstes Spotify als die wertvollste Direktplatzierung für Aufsehen gesorgt: Vom Start mit 169 USD (+29%) seien bis zum Handelsschluss immerhin 149 USD (+13%) gehalten worden. Ansonsten hätten die Verluste vom Vortag ausgeglichen werden können.