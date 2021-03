Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) starte schwächer bei 28.743,25 Punkten.



Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) habe den Umsatz nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr um 41,6% auf 4,6 Mrd. EUR steigern können. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe sich auf 94,0 (123,8) Mio. EUR belaufen. Der Auftragseingang habe im GJ 2020 bei über 6,0 GW gelegen und damit trotz der Corona-Pandemie annähernd das Auftragsvolumen des Vorjahres von 6,2 GW erreicht.



Die Einnahmen der London Stock Exchange (LSE) (ISIN GB00B0SWJX34/ WKN A0JEJF) hätten sich 2020 um 3% auf 2,1 Mrd. GBP erhöhte, der bereinigte Betriebsgewinn sei um 5% auf 1,1 Mrd. GBP gestiegen. LSE habe angekündigt, nach der Übernahme des Informationsanbieters Refinitiv die Aktivitäten rund um das lukrative Datengeschäft zu bündeln. Die Indexsparte FTSE Russell sowie die meisten anderen Informationsdienste des Konzerns würden in eine neu geschaffene Daten- und Analyse-Abteilung eingegliedert. Damit werde die LSE zu einem der wichtigsten Anbieter im Datengeschäft.



Das Ausbleiben von Gegenmaßnahmen zum US-Zinsanstieg durch FED-Chef Powell habe den USD gestärkt und im Gegenzug den Euro unter Druck gesetzt.



Die Entscheidung der OPEC+, die Fördermenge bis Ende April weitgehend stabil zu halten, habe die Ölpreise weiter befeuert. Ansteigende Renditen und ein fester USD hätten den Goldpreis sogar unter die Marke von 1.700 USD je Feinunze gedrückt. (08.03.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Überraschend starke US-Arbeitsmarktzahlen konnten die negative Stimmung am deutschen Aktienmarkt nicht nachhaltig bewegen, so die Analysten der Nord LB.So sei die Woche mit Verlusten zu Ende gegangen, der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei sogar wieder unter 14.000 Punkte gerutscht. VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) (mit +2,3% an der DAX-Spitze) habe auf dem höchsten Stand seit 2015 notiert. VW habe bekräftigt, dass der Ausbau der Flotte reiner E-Fahrzeuge schneller vonstattengehe solle, als geplant.Nach einem überraschend starken Arbeitsmarktbericht hätten die US-Börsen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +1,85%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +1,95%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,55%) nach einer Berg- und Talfahrt im Plus geschlossen. Im Sog eines zeitweise fallenden Bitcoin-Kurses sei Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) 3,78% ins Minus gerutscht. Tesla habe Milliarden in die Cyber-Währung investiert.