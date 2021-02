Bei VW seien die weltweiten Auslieferungen im Januar ggü. dem Vorjahr um 1,4% auf 824.800 Fahrzeuge zurückgegangen. Während in Europa (u.a. Westeuropa: -28%) und USA die Absätze geschrumpft seien, hätten im größten Absatzmarkt China mit 419.200 Einheiten rund 20% mehr Autos verkauft werden können. Volkswagen habe erklärt, dass man in China vermutlich mehr Fahrzeuge hätte ausliefern können, wenn nicht der Engpass bei Computerchips dazwischen gekommen wäre.



Die niederländische ING habe in Q4 deutlich mehr verdient als im Vorfeld erwartet. Das Vorsteuerergebnis sei auf 1,05 (Vorjahr: 1,34) Mrd. EUR gefallen, das Nettoergebnis habe 727 Mio. EUR erreicht, ein Minus gegenüber dem Vorjahr von 17,4%. "Die Nachfrage nach Krediten aus der Wirtschaft und von Verbrauchern ist gesunken, da die wirtschaftliche Aktivität zurückgegangen und die Unsicherheit gestiegen ist", so ING-Chef van Rijswijk. Allerdings habe das Provisionsergebnis gesteigert werden können. Und auch die Rückstellungen für faule Kredite seien im Vergleich zum Vorjahresquartal um 51% auf 208 Mio. EUR gefallen.



Die Credit Suisse habe sich in einem Streit rund um das Geschäft mit US-Wohnbauhypotheken mit dem US-Kommunalanleihen-Versicherer MBIA auf einen Vergleich geeinigt. Die Schweizer Großbank zahle MBIA 600 Mio. USE und habe damit einen weiteren US-Wohnbauhypotheken-Rechtsfall abgeschlossen.



Der Euro sei etwas leichter aus dem Handel gegangen, habe allerdings seine Tagestiefstkurse nach einem schwächeren US-Konsumklimaindex der Uni Michigan hinter sich lassen können.



Nachdem die Ölpreise zunächst von den schwächeren Nachfrageprognosen und einem steigenden USD belastet worden seien, hätten sie im späten Handel parallel zum sich wieder abschwächenden USD angezogen. Gold habe zum Wochenschluss etwas leichter tendiert. (15.02.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Indices am deutschen Aktienmarkt lange Zeit im Minus gelegen hatten, gelang ihnen mit einer freundlicheren Vorgabe der Wall Street der Umschwung, so die Analysten der Nord LB.Am Ende seien die Zuwächse sehr moderat gewesen ( DAX +0,06%, MDAX +0,15%, TecDAX +0,23%). VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) (-1,92%) hätten am Ende des Leitindex unter leicht rückläufigen Auslieferungszahlen im Januar gelitten.Die Anleger an den US-Börsen hätten sich vor dem langen Wochenende nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Dennoch hätten sich die Indices leicht verbessern können ( Dow Jones +0,09%, S&P 500 +0,47%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,50%). Nikkei 225 sei um 1,91% auf 30.084 Punkte gestiegen.