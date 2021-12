Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmungsschwankungen am Aktienmarkt sind aktuell sehr ausgeprägt, berichten die Analysten der Helaba.Positive Daten zum chinesischen Außenhandel und die hierzulande besser als erwartet ausgefallene Industrieproduktion hätten ebenfalls zur Verbesserung des Sentiments beigetragen. Die große Frage sei, ob es sich bei der gestern vollzogenen Aufwärtsbewegung lediglich um eine Momentaufnahme gehandelt habe. Denn auf der anderen Seite existiere eine Reihe von Belastungsfaktoren. Jüngst hätten sich wieder die negativen Meldungen vom chinesischen Immobilienmarkt gehäuft. So habe China Evergrande wiederholt vor einem Zahlungsausfall gewarnt. Mit der Sunshine 100 China Holding befinde sich ein weiteres Unternehmen im Zahlungsrückstand. Laut Berechnungen von Bloomberg sollten diese 385 Mio. USD betragen. Im Vergleich mit Evergrande eine deutlich geringere Summe, allerdings dränge sich der Eindruck auf, als würden immer mehr Immobilienunternehmen in Schieflage geraten, sodass die Entstehung eines Flächenbrandes nicht ausgeschlossen werden könne. Andere an dieser Stelle hinlänglich beschriebene Belastungsfaktoren würden zudem existieren.Mit einem Gap habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag die bei 15.432 Zählern verlaufende 200-Tagelinie übersprungen. Auch die 55,- 100- und 144-Tagelinien hätten im Test gestanden, zudem sei das vom 25.11. auf den 26.11. eröffneten Gap geschlossen worden. Die Bewertung dieser Bewegung falle nicht leicht, zumal die zuvor laufende Abwärtsimpulsbewegung mit ausreichend großer Dynamik vollzogen und auch ein neues Verlaufstief markiert worden sei. Wie an dieser Stelle mehrfach angemerkt, habe aber noch die Bestätigung für einen Trendwechsel auf langfristiger Zeitebene gefehlt. Insofern gelte es, die kommenden Tage und neue Hinweise abzuwarten. Widerstände auf der Oberseite würden sich bei 15.758, 15.799 (21-Tagelinie) und 15.865 Punkten definieren lassen. Auf der Unterseite würden die bereits erwähnten 55,- 100- und 144-Tagelinien (Zone von 15.622-15.663) als erste Supports wirken. (08.12.2021/ac/a/m)