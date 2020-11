Wien (www.aktiencheck.de) - Aufgrund von Thanksgiving war gestern in den USA ein sehr ruhiger Tag an den Märkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Aktien von AstraZeneca (ISIN GB0009895292/ WKN 886455) hätten leicht nachgegeben (-0,67%), nachdem bekannt geworden sei, dass das Unternehmen eine zusätzliche Studie für den COVID-19-Impfstoff plane. Die ersten Ergebnisse der Phase-3-Studie hätten unterschiedliche Ergebnisse zur Wirksamkeit geliefert (60% versus 90% mit zwei unterschiedlichen Dosierungen). Eine weitere Studie solle die Wahrscheinlichkeit für die Zulassung erhöhen. Unilever ändere die Konzernstruktur. Das niederländische und das britische Standbein würden unter einer gemeinsamen Holding in Großbritannien zusammengeführt. Ab Montag werde die Aktie nur noch unter einem britischen ISIN-Code gehandelt werden. (27.11.2020/ac/a/m)