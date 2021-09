Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie von einem Magnet, so scheint es, werden Schnäppchenjäger angezogen, wenn es zu einer Abwärtsbewegung am Aktienmarkt kommt, berichten die Analysten der Helaba.Am Markt setze man offensichtlich auf eine Rettung des mit 305 Mrd. USD hoch verschuldeten Immobilienkonzerns. Damit alleine sollte das Problem aber nicht gelöst sein, denn es sei zu befürchten, dass andere Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen würden oder bereits mit hausgemachten Problemen zu kämpfen hätten. Darüber hinaus würden die Blicke auch auf das anstehende FOMC-Meeting gerichtet sein. Die Sektoren Consumer Non Cycliclas und Financials seien gestern besonders gesucht gewesen, bei den Einzelwerten hätten die DAX-Newcomer HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) und Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) die vorderen Plätze belegt. Der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) habe, nach dem deutlichen Anstieg des Vortages, um rund 4,6 Prozent nachgegeben.Mit der gestern vollzogenen Erholungsbewegung sei der DAX wieder an die 144-Tagelinie (15.371) herangelaufen, habe diese letztendlich aber nicht zurückerobern können. Vielmehr sei zu betonen, dass die mit Blick auf die 21, 55 und 100-Tagelinien ausgelösten Short-Signale weiter Bestand hätten. Insofern müssten kurzfristig die Risiken höher gewichtet werden als die gegenüberstehenden Chancen, zumal auch die Abwärtsdynamik zuletzt spürbar zugenommen habe. Unterstützungen seien bei 15.123 und vor allen in Form des 200-Tage-EMA (14.929) und der 200-Tagelinie (14.921) zu finden. (22.09.2021/ac/a/m)