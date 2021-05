Bei Carl Zeiss Meditec (ISIN DE0005313704/ WKN 531370) würden die Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie langsam nachlassen, sodass das Unternehmen im ersten Geschäftshalbjahr (zum 30.03.) den Umsatz um 7,3% auf 767,4 Mio. EUR habe steigern können. Einsparungen im Vertrieb und Marketing hätten das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich stärker um 59% auf 162,7 Mio. EUR anziehen lassen.



Höhere Erträge aus dem Kreditgeschäft bei deutlich niedrigeren Pandemie-bedingten Belastungen in der Kreditrisikovorsorge hätten dem Immobilienfinanzierer Deutsche Pfandbriefbank (ISIN DE0008019001/ WKN 801900) (pbb) einen Gewinnsprung auf 52 (2) Mio. EUR beschert. Dennoch bleibe das Kreditinstitut vor dem Hintergrund möglicher Folgewirkungen der Corona-Pandemie vorsichtig und habe lediglich die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, die bei niedrigeren Risikokosten ein Vorsteuerergebnis oberhalb des Vorjahres vorsehe.



Der Energiekonzern EnBW (ISIN DE0005220008/ WKN 522000) bleibe trotz eines operativen Gewinnrückgangs (Adj. EBITDA) in Q1 auf 814 Mio. EUR (-13,8%) bei seiner Jahresprognose. Das Ergebnis sei nach Unternehmensangaben v.a. durch schlechtere Windverhältnisse als im Vorjahr belastet worden. Dies werde sich jedoch im Verlauf des Jahres ausgleichen, habe es geheißen. Der Umsatz habe bei rund 6,83 (5,58) Mrd. EUR gelegen. Für das laufende Geschäftsjahr rechne EnBW mit einem EBITDA in einer Bandbreite von 2,82 bis 2,97 Mrd. EUR.



Der Wohnungsvermieter TAG Immobilien (ISIN DE0008303504/ WKN 830350) habe das operative Ergebnis (FFO I) in Q1 um 8,6% auf 45,6 Mio. EUR gesteigert. Die Kaltmieten seien im Vorjahresvergleich um 4,4% gestiegen, habe es geheißen. Das Nettoergebnis habe 34,5 (32,1) Mio. EUR erreicht.



Der Nutzfahrzeughersteller TRATON (ISIN DE000TRAT0N7/ WKN TRAT0N) sei stark ins neue Jahr gestartet. Die VW-Tochter habe 81.700 Orders erhalten, was einem Plus zum Vorjahr um 51% entspreche. Vor allem Lkw und Kleinlaster seien gefragt gewesen, während sich bei Bussen (Auftragseingang -46%) die Pandemie-Auswirkungen bemerkbar gemacht hätten. Der Umsatz sei um 15% auf 6,5 (5,7) Mrd. EUR gewachsen, das bereinigte operative Ergebnis sei auf 516 (161) Mio. EUR in die Höhe geschossen.



Positive wie negative Einflussfaktoren hätten dem Euro wenig Raum für größere Ausschläge gelassen.



Die vorübergehende Stilllegung einer großen US-Ölpipeline nach einem Hackerangriff habe die Ölpreise anziehen lassen. Gold habe erneut leichte Kursgewinne verzeichnet. (11.05.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt startete unterschiedlich in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, 0,00%) sei stabil geblieben, die zweite Reihe und die Tech-Werte hätten zur Schwäche tendiert. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -0,65%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,95% gefallen.An der Wall Street hätten sich die Standardwerte stabil gehalten, während Technologiewerte klare Verluste verbucht hätten. Sie hätten unter steigenden Rohstoffpreisen gelitten. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,10%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,04%, der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -2,55% gesunken.Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere schwach bei aktuell 28.642,57 Punkten (-2,97%).Der Corona-Impfstoff fülle BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) die Kassen: In Q1 habe der Umsatz bei 2,05 Mrd. EUR gelegen, nach nur 27,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn habe rund 1,13 Mrd. EUR betragen, nach einem Verlust von 53,4 Mio. EUR vor Jahresfrist.