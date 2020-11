Die Deutsche Telekom wolle ihren Anteil des über die Griechenland-Tochter OTE gehaltenen Festnetzgeschäfts in Rumänien abgeben. OTE habe mitgeteilt, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf ihres 54%-igen Anteils an Telekom Romania Communications an Orange Romania abgeschlossen habe. Die vereinbarte Gegenleistung betrage 497 Mio. EUR für 100%, was 268 Mio. EUR für den OTE-Anteil entspreche. Der Deal solle in der zweiten Jahreshälfte 2021 über die Bühne gehen. OTE werde Eigentümer von Telekom Romania Mobile Communications bleiben und damit im rumänischen Mobilfunkmarkt weiter präsent sein.



Infineon habe das vierte Quartal des GJ besser abgeschlossen als erwartet. Die Erlöse seien um 21% auf 2,409 Mrd. EUR gestiegen, das Segmentergebnis habe sich auf 379 (311) Mio. EUR verbessert. "Einige unserer Zielmärkte, insbesondere der Automarkt, haben sich seit Sommer besser als erwartet erholt", so Vorstandschef Ploss. Im gesamten GJ 2019/20 komme Infineon damit auf einen Umsatz von 8,567 Mrd. EUR (+7%). Dabei sei das Segmentergebnis jedoch um 11% auf 1,170 Mrd. EUR zurückgegangen. Der Nettogewinn sei um 58% auf 368 Mio. EUR eingebrochen. Infineon reagiere mit einer Kürzung der Dividende auf 0,22 (0,27) EUR je Aktie. Für das neue GJ erwarte der Konzern (inkl. Cypress Technologies) einen Umsatzanstieg auf 10,5 Mrd. EUR (+/-5%).



Das Biotechunternehmen BioNTech und sein Partner Pfizer hätten für ihren potenziellen Corona-Impfstoff positive Wirksamkeitsdaten der Impfung vorgelegt. Demnach sei das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, für Studienteilnehmer, die den Impfstoff erhalten hätten, um mehr als 90% geringer gewesen als ohne Impfung, habe BioNTech mitgeteilt. "Das ist die erste Evidenz, dass Covid-19 durch einen Impfstoff beim Menschen verhindert werden kann", so BioNTech-Chef Sahin. Die Partner würden planen, noch im November in den USA eine Notfallgenehmigung für den Impfstoff zu beantragen.



Der Euro habe die Kursgewinne der vergangenen Woche nicht ganzverteidigen können und leichter geschlossen.



Vor allem die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff habe den Ölpreisen neues Leben eingehaucht. Der zunehmende Risikoappetit der Anleger habe den Goldpreis deutlich belastet; die Marke von 1.900 USD habe nicht gehalten. (10.11.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem zunächst der Ausgang der US-Wahl den deutschen Aktienmarkt ( DAX +4,94%, MDAX +1,64%, TecDAX -1,30%) antrieb, haben positive Nachrichten zur Wirksamkeit eines Impfstoffes gegen das Corona-Virus am Nachmittag zusätzlich beflügelt, so die Analysten der Nord LB.Vor allem Titel aus der Reise- und Luftfahrtbranche seien gesucht gewesen, während in dem allgemein positiven Umfeld Tech-Werte schwächer tendiert hätten.Standardwerte hätten an den US-Börsen ( Dow Jones +2,95%, S&P-500 +1,17%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,53%) fest tendiert und dabei vom Sieg Bidens sowie von vielversprechenden Studienergebnissen eines Corona-Impfstoffs profitiert. Die in den vergangenen Monaten von den Anlegern bevorzugten Technologiewerte seien dagegen die Verlierer des Tages gewesen. Nikkei-225 verzeichne leichte Zuwächse: 24.906 Punkte (+0,26%).