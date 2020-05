Angeführt worden sei die Erholungsrally bislang von jenen Unternehmen, die bereits während des Ausverkaufs der Aktienmärkte im Februar outperformt hätten: Große Unternehmen (Large Caps) aus den defensiven Sektoren (Gesundheit, Versorger) mit historisch robusten Umsätzen und stabilen Bilanzen sowie Technologie- und Internetunternehmen.



Der Tech-Sektor profitiere von der hohen Gewichtung monopolartiger Unternehmen und Krisengewinnern. Die fünf größten US-Unternehmen stünden mittlerweile für 21% der Marktkapitalisierung im S&P 500. Die Tech-Dominanz sei maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Gesamtmarkt weniger als 15% unter den Höchstständen von Februar handle, der mittlere Wert der Verluste (Median) liege indes weiterhin über 20%. Die Stunde der konjunktursensitiven Sektoren könnte schlagen, sobald sich eine Konjunkturerholung abzeichne. Damit rechne die Postbank für die US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte - und sehe dann großes Kurspotenzial für Aktien aus Branchen wie Industrie und Finanzen.



Rezessionen, geopolitischen Schocks, Sektorallokationen oder der Verschiebung der Zielmärkte von Industrie- zu Schwellenländern zum Trotz: Die im S&P 500 gelisteten Unternehmen würden seit 1935 ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 6,5% pro Jahr ausweisen. Besonders interessant: Gewinneinbrüche bei den Unternehmen hätten stets zu höheren Bewertungen geführt, da der Markt eine Hinwendung zum langfristigen Trend erwartet habe. Entsprechend dürften die Anleger eine Rückkehr zur historischen Gewinnentwicklung einpreisen, selbst wenn die Gewinne 2021 unter dem Niveau von 2019 liegen sollten. Beide Szenarien würden weiter steigende Kurse ermöglichen.



Selbst die schwachen Quartalszahlen und vorwiegend zurückhaltenden Geschäftsausblicke der US-Unternehmen hätten aktuell zu keinen größeren Rückschlägen an den Börsen geführt. Nach rund zwei Drittel der Berichte zeichne sich allerdings auch ab, dass die Gewinne des S&P 500 im ersten Quartal knapp 9% unter dem Vorjahresquartal liegen dürften. Dies wäre etwas besser als bisher erwartet. Die Sektoren Finanzen, Grundstoffe und Zyklischer Konsum würden mit -36%, -30% und -21% die größten Gewinnrückgänge aufweisen. Dagegen hätten Versorger und IT-Unternehmen ihre Gewinne um 13% bzw. 9% gesteigert. (Perspektiven Mai 2020) (13.05.2020/ac/a/m)







Die globalen Aktienmärkte haben in den vergangenen Wochen eine erstaunliche Entwicklung vollzogen, so die Analysten von Postbank Research.So habe der marktbreite US-Index S&P 500 nach seinem Einbruch um 34% (23. März) inzwischen wieder um mehr als 20% zugelegt. Die Hoffnung, dass sich die US-Wirtschaft schneller erholen könnte als nach der Finanzkrise, treibe die Kurse. Doch in erster Linie dürften die Gründe für die Erholungsrally in den vertrauensbildenden Maßnahmen der US-Regierung und der Notenbank Federal Reserve (FED) liegen. Beide hätten schnell gehandelt und ihrem Versprechen "Whatever it takes" Taten in Form von Billionen US-Dollar schweren Hilfspaketen folgen lassen. Mit einem Kollaps der Volkswirtschaft würden inzwischen nur noch die wenigsten Investoren rechnen. Und auch die laufende Berichtssaison mit massiven Gewinneinbrüchen halte sie derzeit nicht davon ab, Aktien zu kaufen.