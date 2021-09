Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ist es zwar zu einer Konsolidierung gekommen, von einer Korrektur kann bislang aber nicht gesprochen werden, so die Analysten der Helaba.Noch bleibe der DAX in Sichtweite des Allzeithochs, das Mitte August bei 16.030 Punkten markiert worden sei. Selbst Sorgen davor, dass die großen Zentralbanken ihre Assetkäufe zukünftig reduzieren könnten, würden nicht zu übermäßigen Kursverlusten führen. Allerdings werde die Tapering-Debatte in den USA weiterhin geführt, obwohl der US-Arbeitsmarktbericht die hohen Erwartungen nicht habe erfüllen können aber mit der Lohnentwicklung zu Inflationssorgen geführt habe. In dieser Woche liege der Fokus der Marktteilnehmer auf Stimmungsindikatoren und der EZB-Ratssitzung. Bis dahin seien Impulse Mangelware, zumal US-Marktteilnehmer heute feiertagsbedingt (Labor Day) abwesend seien.Trotz der hohen Bewertung und technischer Risiken sei bei DAX-Anlegern kaum Abgabebereitschaft erkennbar. Gleichwohl sei feststellbar, dass bei einem Indexstand im Bereich von 16.000 Punkten die Luft dünner werde. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der DAX nicht in der Lage sei, über die 21-Tagelinie zu klettern. Skeptisch würden zudem der unterhalb seiner Signallinie liegende MACD, der außergewöhnlich niedrige und weiter sinkende ADX sowie das negative Kursmomentum stimmen. Inzwischen sei die 55-Tagelinie einem Test unterzogen worden. Ein Bruch würde das Bild weiter eintrüben. (06.09.2021/ac/a/m)