Genf (www.aktiencheck.de) - Langfristige Trends und strukturelle Themen bieten Unternehmen Wachstumschancen und sind damit wichtige Determinanten für das Generieren von Alpha, so Didier Rabattu, Head of Equities bei Lombard Odier Investment Managers.Die Digitalisierung des Konsums, des Unternehmensalltags, von Finanzdienstleistungen und des Gesundheitswesens sei in vollem Gange, die Pandemie habe die Notwendigkeit flexiblerer Geschäftsmodelle unterstrichen. Die Digitalisierung werde auch Lieferketten verändern: In entwickelten Märkten werde die Produktion neu ausgerichtet, mit dem Schwerpunkt auf "Just-in-Case", statt auf "Just-in-Time". Eine solche Relokalisierung ermögliche flexiblere, automatisierte, roboterisierte Produktionsprozesse in Ländern, in denen der Anteil der arbeitenden Bevölkerung infolge einer alternden Gesellschaft abnehme. Die Energiewende beschleunige diese Renaissance durch sauberere, billigere, dezentralisierte und unabhängigere Energiequellen. Die Energiewende werde auch von einer Reihe von Regierungen unterstützt, die "Green Deals" als ein wirksames Instrument zur Ankurbelung schwacher Volkswirtschaften betrachten würden.Um Investitionsmöglichkeiten zu erschließen, müssten Unternehmen ausgewählt werden, die den wirtschaftlichen Wert des Wachstums erschließen könnten. Zu viele Unternehmen würden sich tot wachsen, insbesondere wenn der Zugang zu Kapital günstig und einfach sei. Ob ein überdurchschnittlicher Excess Economic Return (EER) erzielt werde, beurteile man nach wie vor hauptsächlich über die primären Trendsignale der Unternehmen. Dies ist der andere wesentliche Faktor unseres Auswahlprozesses und entscheidend, um Alpha zu generieren, so Didier Rabattu von Lombard Odier Investment Managers. (06.07.2020/ac/a/m)