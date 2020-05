Bonn (www.aktiencheck.de) - Aktien aus den Emerging Markets (EM) sind trotz leichter Kurserholung im März noch immer recht niedrig bewertet, so die Analysten von Postbank Research.



Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) sei im Laufe der Coronavirus-Krise auf 1,3 gefallen und liege damit auf einem vergleichbaren Level wie während der Finanzkrise. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liege jedoch bei 12 und somit elf Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Zu beachten sei jedoch, dass die EM-Anlageklasse früher von Unternehmen mit einem niedrigen KGV aus dem Rohstoffsektor dominiert gewesen sei.



Mittlerweise seien mehr Unternehmen mit tendenziell höheren KGV aus den Bereichen IT und Konsum vertreten - das "Normalniveau" des EM-KGV liege daher höher, als der historische Durchschnitt suggeriere. Vergleiche man das derzeitige EM-KGV mit Aktien aus Europa, ergebe sich ein Abschlag von 20 Prozent; gegenüber dem US-Markt sogar in Höhe von 40 Prozent. Im Zuge einer globalen Konjunkturerholung bestehe demnach für Schwellenländeraktien wahrscheinlich ein gewisses Aufholpotenzial. (12.05.2020/ac/a/m)



