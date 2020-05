Bonn (www.aktiencheck.de) - Zu Jahresbeginn lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aktien aus den Schwellenländern bei etwa 13, von Aktien aus den Industrienationen bei 17, so die Analysten von Postbank Research.



Kursverluste im Jahresverlauf hätten für einen abnehmenden Zähler des KGV-Quotienten gesorgt. Schwellenländeraktien hätten in Euro 16 Prozent verloren, Aktien aus den Industrienationen neun Prozent. Noch stärker als die Zähler der KGV seien jedoch die Nenner - die Gewinnerwartungen - eingebrochen. Insgesamt seien die KGV daher im Jahresverlauf auf 14 beziehungsweise 21 angestiegen.



Die weniger starke Zunahme des KGV in den Schwellenländern erkläre sich durch stärker fallende Kurse bei zeitgleich stabileren Gewinnerwartungen. Setze man die KGV ins Verhältnis, zeige sich, dass die relative Bewertung von Schwellenländeraktien derzeit so niedrig sei wie seit sechs Jahren nicht mehr. Es bestehe somit Aufholpotenzial - die Risiken seien jedoch nicht zu vernachlässigen. Hierzu würden beispielsweise der Konflikt zwischen den USA und China, aber auch stark steigende Coronavirus-Fallzahlen unter anderem in Brasilien und in Russland zählen. (27.05.2020/ac/a/m)



