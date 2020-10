Der Nikkei-225 notiere etwas leichter bei 23.481,71 Punkten.



Bayer übernehme das US-Biotechunternehmen Asklepios Bio Pharmaceutical und verstärke sich damit im Geschäft mit Gentherapien. Im Rahmen des vereinbarten Vertrages zahle Bayer einen Kaufpreis vorab in Höhe von 2 Mrd. USD sowie bis zu 2 Mrd. USD an erfolgsabhängigen Meilensteinzahlungen. Von diesen würden rund 75% voraussichtlich im Verlauf der kommenden fünf Jahre anfallen, während der restliche Betrag zu einem späteren Zeitpunkt zum Tragen käme, habe es geheißen.



Die Deutsche Post erwarte für ihre Express-Sparte ein Rekord-Wachstum im Weihnachtsgeschäft. Die Verbraucher hätten angesichts der Corona-Pandemie ihre Waren "wie nie zuvor" im Internet bestellt, habe DHL Express mitgeteilt. Man erwarte einen Zuwachs der Sendungsmengen um mehr als 50% im Vergleich zum Vorjahr.



SAP habe in Q3 mit 6,535 Mrd. EUR einen unveränderten Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Das Betriebsergebnis sei um 4% auf 2,07 Mrd. EUR geklettert. Gleichzeitig habe SAP angekündigt, aufgrund der wieder verschärften Corona-Krise, die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr zu senken. Das währungsbereinigte Betriebsergebnis solle zwischen 8,1 und 8,5 (bisher: 8,1 bis 8,7) Mrd. EUR liegen. Beim Umsatz gehe der Konzern von 27,2 bis 27,8 (bisher: 27,8 bis 28,5) Mrd. EUR aus. SAP rechne damit, dass sich die Pandemie "voraussichtlich mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2021" negativ auswirke.



Die wieder erhöhte Unsicherheit an den Finanzmärkten habe den USD gegenüber dem Euro begünstigt.



Die nahezu weltweit steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus hätten die Ölpreise am Montag belastet. Der Goldpreis habe sich den dritten Tag in Folge kaum verändert. (27.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -3,71%, MDAX -2,11%) erwischte einen schwachen Start in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Weiter stark steigende Corona-Neuinfektionszahlen in Europa, in den USA und teils auch wieder in China hätten die Anleger verunsichert. Zudem habe die Talfahrt von SAP den DAX belastet. SAP habe einen enttäuschenden Ausblick geliefert und um 21,94% in den Keller gerauscht.Die weiter ansteigenden Corona-Neuinfektionen hätten auch auf die Börsenstimmung in Amerika ( Dow Jones -2,3%, S&P-500 -1,9%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,6%) gedrückt. Zusätzlich hätten Zweifel an einem Hilfspaket vor der US-Wahl für Zurückhaltung der Anleger gesorgt. Carnival und Royal Caribbean seien um fast 9 bzw. knapp 10% eingebrochen.