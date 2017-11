Bei Vorlage der Halbjahreszahlen (Zeitraum Anfang April bis Ende September 2017) des irischen Billigfliegers Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z) habe deren Chef, Michael O'Leary, erklärt, dass es nach den Pleiten von Air Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000) und Monarch noch weitere Fluggesellschaften gebe, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken würden. Diese dürften ebenfalls kollabieren. Um wen es sich dabei handle, habe O'Leary offen gelassen.



Von den aktuellen Streichungen von etwa 20.000 Flügen im Flugplan bei Ryanair seien etwa 700.000 Kunden betroffen. Die Unannehmlichkeiten für die Kunden würden von Unternehmensseite bedauert. Für die Zukunft gehe das Unternehmen von keinen weiteren Streichungen im großen Stil aus. Die Gehälter für seine Piloten habe die Fluglinie bereits angehoben und wolle diese auch weiterhin erhöhen sowie bessere Karrierechancen bieten. Das veröffentlichte Zahlenwerk der Iren habe im Berichtszeitraum einen Gewinnanstieg um 11 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro ausgewiesen. Die Anzahl der Passagiere habe einen Zuwachs um 11 Prozent auf 72,1 Millionen verzeichnet. Das Gewinnziel für das Gesamtjahr habe das Unternehmen beibehalten, der Nachsteuergewinn solle bei circa 1,4 Milliarden Euro liegen. Diese Nachricht sei an der Börse gut angekommen, die Aktie von Ryanair sei deutlich gestiegen.



In der letzten Woche habe auch Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) mit Gründer Mark Zuckerberg die Zahlen für das dritte Quartal des Jahres präsentiert. Dank boomenden Werbeeinnahmen sei das Nettoergebnis um 79 Prozent auf 4,7 Milliarden US-Dollar geklettert, der Umsatz sei um 47 Prozent auf 10,3 Milliarden gestiegen. Allerdings würden laut Management die Gewinne im laufenden Quartal nicht mehr so stark steigen können, da Facebook seine Aktivitäten gegen missbräuchliche Werbung, Fake News und Hasskommentare ausbaue. Die Zahl der dafür zuständigen Mitarbeiter werde auf 20.000 verdoppelt. Zuckerberg habe die Entscheidung mit der Aussage bekräftigt, dass "die Sicherheit unserer Gemeinschaft wichtiger als die Maximierung der Gewinne ist".



Just am Tag der Veröffentlichung der Unternehmenszahlen seien seitens des US-Senats Vorwürfe laut geworden, Facebook habe zu spät auf missbräuchliche Werbung reagiert. Das Unternehmen habe eingeräumt, dass russische Wahlpropaganda über seine Plattformen im Rahmen der US-Präsidentschaftswahl 2016 150 Millionen US-Bürger erreicht habe. (Ausgabe vom 03.11.2017) (06.11.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Augenmerk der Anleger lag in letzter Woche insbesondere auf der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und der Nominierung von Jerome Powell zum neuen FED-Vorsitzenden, so die Experten von Union Investment.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe auch infolge der guten US-Vorgaben erstmals die Marke von 13.500 Punkten übersprungen. Getrieben würden die Märkte auch durch die weiterhin sehr gut verlaufende Berichtssaison. Analysten hätten ihre Einschätzungen für zahlreiche Unternehmen bereits heraufgestuft. Vor allem würden Exportwerte vom schwächeren Euro profitieren. Die US-Märkte hätten sich im Wochenverlauf ebenfalls gut behaupten können. Im abgelaufenen Oktober hätten sowohl der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) als auch der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der NASDAQ-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) jeweils die größten Zuwächse seit Februar erzielt. Der Dow und der S&P 500 hätten mit der positiven Oktoberentwicklung gar ihren siebten Monatsanstieg in Folge verzeichnet.