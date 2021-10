Der chinesische Immobilienriese Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) habe am Dienstag zum dritten Mal innerhalb von drei Wochen die Zahlung von Anleihezinsen verpasst. Damit erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit für weiteres Ungemach - bezogen auf das Unternehmen aber auch mit Blick auf den gesamten Immobilienmarkt des Landes. In China sei zudem bekannt geworden, dass die Autoverkäufe im September um 19,6% gegenüber dem Vorjahresmonat eingebrochen und damit den fünften Monat in Folge gesunken seien. Ein anhaltender globaler Mangel an Halbleitern habe die Produktion beeinträchtigt. Alles in allem, so scheine es, nähmen die Risiken an den Aktienmärkten zu. Angesichts der zum Teil noch immer hohen Bewertungsniveaus sei durchaus Raum für eine Korrekturausdehnung.



In den USA nehme die Quartalsberichtsaison Fahrt auf, heute würden die Bücher unter anderen von BlackRock (ISIN US09247X1019/ WKN 928193), J.P. Morgan Chase (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) und Delta Airlines (ISIN US2473617023/ WKN A0MQV8) geöffnet.



Mit dem bei 15.012 Zählern markierten Tagestief sei der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) gestern kurzzeitig unter die 200-Tagelinie (15.059 Punkte) gerutscht. Der Index habe sich im weiteren Verlauf jedoch wieder etwas von dieser nach oben absetzen können. Dennoch sei weiterhin davon auszugehen, dass ein nachhaltiger Rutsch unter diese sowie unter den 200-Tage-EMA (14.978) zu einer weiteren Zunahme der Bewegungsdynamik führen werde. Ohnehin sei die auf Basis des ADX gemessene Trendintensität mit einem Wert von 29,74 bereits sehr nahe an der für einen stabilen Trend geforderten 30er Marke. Unterstützungen würden sich bei 14.914 Punkten, 14.855 Punkten, 14.745 Punkten und 14.685 Punkten definieren lassen. (13.10.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt gerät zunehmend unter Abgabedruck, so Christian Schmidt von der Helaba.An den bereits seit längerem bekannten Belastungsfaktoren habe sich grundsätzlich wenig geändert. Allerdings würden die von diesen ausgehenden Auswirkungen immer deutlicher zutage treten. Beispielsweise seien die deutschen Großhandelspreise im September so stark gestiegen (+13,2% gg. VJ) wie seit 47 Jahren nicht mehr. In Japan sei die Großhandelsinflation auf ein 13-Jahreshoch geklettert, sodass die Inflationssorgen allen Ortes größer würden. Der im Bereich seines Mehrjahreshochs notierende Ölpreis trage ebenfalls dazu bei.