Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere schwächer bei 29.408,17 Punkten.



Trotz vielfältiger Corona-Einschränkungen habe der Agrarkonzern BayWa (ISIN DE0005194062/ WKN 519406) 2020 u. a. dank guter Geschäfte im Bereich der erneuerbaren Energien ein Rekordergebnis erzielt. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen habe sich um 14,3% auf 215,3 Mio. EUR verbessert, der Umsatz sei um 0,6% auf 17,2 Mrd. EUR gestiegen.



Die anziehende Nachfrage nach Computer-Equipment in der Corona-Pandemie habe das Geschäft des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN CH0025751329/ WKN A0J3YT) im bisherigen GJ 2020/21 stärker als erwartet angetrieben. Vor diesem Hintergrund habe der Konzern seine Prognose angehoben und erwarte nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 63% (bisher: 57 bis 60%). Zudem solle der operative Gewinn auf 1,1 statt 1,05 Mrd. USD steigen.



Der Euro sei erneut unter Druck geraten.



Die positive Aktienmarktstimmung habe die Ölpreise tagsüber ein weiteres Mal angetrieben. Auch der starke USD habe nicht gebremst. Gold habe sich etwas von den starken Freitags-Verlusten erholt. (02.03.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat die negative Stimmung aus der Vorwoche hinter sich gelassen, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten auf ein baldiges Ende der Lock-Down-Beschränkungen gesetzt. Zusätzlicher Schub sei im späten Handel von einer deutlich festeren Wall Street gekommen. Gefragt gewesen seien Reise- und Luftfahrtwerte, die die Hoffnung auf Lockdown-Lockerungen, Impf-Fortschritte und Reisen angetrieben habe.An der Wall Street habe die Entspannung am US-Rentenmarkt gepaart mit Fortschritten bei dem 1,9 Billionen USD schweren US-Konjunkturpaket und der dritten Zulassung eines Coronavirus-Impfstoffs in den USA für Kauflaune gesorgt.