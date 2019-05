Der Autozulieferer Continental habe den Umsatz in Q1 trotz rückläufiger Marktentwicklung mit 11,0 Mrd. EUR stabil halten können. Das EBIT dagegen sei mit 823,3 (1.019,2) Mio. EUR deutlich rückläufig gewesen. Die operative Marge sei damit auf 8,1% (9,7%) gesunken. CEO Degenhart habe sich dennoch zufrieden gezeigt: "Unsere erhöhte Kostendisziplin hat zu dem soliden Ergebnis beigetragen", habe er mitgeteilt. Conti rechne weiter mit einer Belebung des Automarktes im zweiten Halbjahr und halte daher an der Jahresprognose fest.



Die Deutsche Telekom sei gut in das Jahr gestartet und habe den um Wechselkurs- und Portfolio-Effekte bereinigten Umsatz um 3,5% auf 19,5 Mrd. EUR gesteigert. Das EBITDA ohne Leasingkosten habe sich um 3,9% auf 5,9 Mrd. EUR erhöht. Vor allem die Dynamik bei der US-Tochter T-Mobile US habe weiter angehalten. Vorstandschef Höttges habe die Gesamtjahresprognose bestätigt, die ein EBITDA ohne Leasingkosten von 23,9 Mrd. EUR vorsehe.



Deutliche Absatzsteigerungen in vielen Ländern, u.a. durch die milde Witterung, sowie erfolgreiche Preiserhöhungen in zahlreichen Märkten hätten bei HeidelbergCement für einen guten Start ins neue Jahr gesorgt. In Q1 hätten die Erlöse um 16,9% auf 4,2 Mrd. EUR verbessert werden können. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen sei auf 396 (250) Mio. EUR geklettert. Vorstandschef Scheifele halte unverändert an dem Ziel fest, den Umsatz, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten sowie den Jahres-überschuss vor Einmaleffekten um 3 bis 9% zu steigern.



ArcelorMittal in Q1 mit Umsatzsteigerung, jedoch mit deutlich sinkendem EBITDA. Die Kennzahl sei um 34% auf 1,65 Milliarden Mrd. USD zurückgegangen. Neben niedrigeren Preisen und steigenden Rohstoffkosten habe der weltgrößte Stahlhersteller auch eine schwächere Nachfrage in Europa verzeichnet.



Ohne wirklich kursbeeinflussende Daten habe sich der Euro befestigen und dabei die Marke von 1,12 USD hinter sich lassen können.



Die Ölpreise hätten letztendlich schwächer tendiert und seien von den schärfer werdenden Aussagen der Kontrahenten im Handelsstreit belastet worden. Gold bewege sich nun schon seit nahezu vier Wochen zwischen 1.270 und 1.287 USD. (10.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der sich wieder verschärfende Handelsstreit ließ die Anleger auch am Donnerstag vorsichtig bleiben und sorgte für weiter sinkende Notierungen am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,69%, MDAX -1,64%, TecDAX -2,65%), so die Analysten der Nord LB.Die Quartalsergebnisse von HeidelbergCement (+0,46%) seien positiv aufgenommen worden. Die Investoren hätten hingegen den Zahlen von Continental (-5,32%) wenig abgewinnen können.An der Wall Street ( Dow Jones -0,54%, S&P-500 -0,30%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,41%) sei es weiter abwärts gegangen, allerdings seien die Verluste im Handelsverlauf deutlich eingegrenzt worden. Hintergrund sei die wieder aufkeimende Hoffnung gewesen, im Handelskonflikt doch noch eine Vereinbarung erzielen zu können, nachdem Trump einen "schönen Brief" von Chinas Präsident Jinping erhalten habe. Intel hätten nach der Prognose eines gebremsten Gewinnwachstums für die nächsten drei Jahre um 5,32% schwächer tendiert. Chevron verzichte auf die Übernahme des Konkurrenten Anadarko; die Aktie des Öl-Riesen habe daraufhin 3,14% zugelegt. Nikkei halte an: -0,87% auf 21.216.