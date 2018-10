Der Medizintechnik-Hersteller Drägerwerk (ISIN DE0005550636 / WKN 555063) sei in Q3 in die Verlustzone gerutscht und ziehe seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr zurück. Die Umsätze seien hinter der positiven Auftragseingangsentwicklung zurückgeblieben. Außerdem hätten Währungseffekte sowie höhere Kosten für Entwicklung und Vertrieb das Ergebnis belastet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei auf - 4,4 Mio. EUR von + 24,4 Mio. ein Jahr zuvor gefallen.



Der Auto- und Bahn-Zulieferer Grammer könne seine Umsatz- und Gewinnprognose in diesem Jahr angesichts roter Zahlen in Q3 nicht halten. Das Geschäft mit der Autoindustrie habe sich anders als erwartet nach dem Ende der Sommerferien nicht belebt, die Umsätze seien weiter geschrumpft. Die deutschen Autobauer würden derzeit mit der Umstellung auf den neuen Prüfzyklus WLTP kämpfen, was den Absatz dämpfe.



Die Bank of America habe in Q3 von der US-Steuerreform, steigenden Zinsen und der guten Konjunktur in den USA profitiert. Unter dem Strich sei der Gewinn auf 7,2 Mrd. USD geklettert. Q3 des vergangenen Jahres habe die Bank mit einem Gewinn von 4,96 Mrd. USD abgeschlossen.



Trotz eines überwiegend ruhigen Wochenauftakts am Devisenmarkt habe der Euro etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung habe dabei von einem schwächeren Dollar profitiert.



Das bislang ungeklärte Verschwinden eines regimekritischen Journalisten im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul wirke sich auch auf den Ölpreis aus. Die seitdem einsetzenden Spannungen zwischen den USA und dem führenden OPEC-Land Saudi-Arabien hätten den Preis der Sorte WTI von 71,36 USD auf 71,79 USD anziehen lassen. Gold sei zum Start in die Woche nachgefragt gewesen. Zwar habe es sein Tageshoch nicht halten können, habe aber dennoch klar im Plus geschlossen. (16.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,8%, MDAX -0,5%, TecDAX +0,1%) präsentierte sich uneinheitlich, so die Analysten der Nord LB.Während bei den Blue Chips ein positives Vorzeichen feststellbar gewesen sei, sei es in der zweiten Reihe bergab gegangen. Neue Hoffnung würden Börsianer derzeit in die Berichtssaison legen. Die Analysten würden glauben, dass mit Blick auf die immer noch robuste Konjunktur die Quartalsberichte insgesamt nicht schlecht ausfallen würden. Sich breit machender Optimismus berge jedoch auch Enttäuschungspotenzial.Die Wall Street ( Dow Jones -0,4%, S&P-500 -0,6%, Nasdaq -0,9%) sei belastet von Kursverlusten bei den Hochtechnologiewerten ins negative Terrain gerutscht. Zusätzlich habe das Verhältnis der USA zu Saudi-Arabien nach dem Verschwinden des Journalisten Chaschoggi verunsichert. Nikkei-225 notiere bislang im Plus bei 22.411,29 Punkten.