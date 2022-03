Die Kreditkartenunternehmen Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) und MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602) würden per 10. März ihre Services in Russland einstellen. Kolportiert werde, dass russische Kunden danach im Inland über das Mir-System Kreditkartendienste nützen könnten und für ausländische Zahlungen ein Andocken beim chinesischen Anbieter UnionPay im Gespräch sei.



Das französische Modehaus Chanel habe am Freitag vermeldet seine Geschäftstätigkeit in Russland zu pausieren.



Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) werde ebenfalls seine Produkte und Services bis auf weiteres nicht mehr in Russland vertreiben. (07.03.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die OMV (ISIN AT0000743059/ WKN 874341) überprüft ihre Strategie im Hinblick auf die Russlandaktivitäten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Man habe verkündet künftig keine Investitionen mehr in Russland zu tätigen. Zudem werde die 24,99%-Beteiligung am Erdgasfeld Juschno-Russkoje strategisch überprüft. Dabei seien sowohl eine Veräußerung als auch ein Ausstieg denkmöglich. Abschreibungen im Ausmaß von EUR 500 bis 800 Mio. seien zu erwarten. Für Nordstream 2 werde eine Forderungswertberichtigung von EUR 987 Mio. notwendig.