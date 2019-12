Welche Trümpfe stünden noch zur Verfügung, um den Aktienmarkt positiv zu beeinflussen? Die Steuersenkungskarte sei bereits ausgespielt. Zudem habe Trump massiven Druck auf die US-Notenbank ausgeübt, die Zinsen zu reduzieren. Mit inzwischen drei Zinssenkungen dürfte die FED ihren Job weitgehend erledigt haben. Bliebe der "Big Deal" mit China, der aus der Sicht Analysten der Helaba jedoch unrealistisch ist. Bestenfalls gelinge der Einstieg in eine stufenweise Rücknahme bestehender Strafzölle.



Reiche diese Entspannung für nachhaltig steigende Notierungen am USA-Aktienmarkt aus oder sei sie ohnehin schon eingepreist? Der S&P 500 habe trotz stagnierender Unternehmensgewinne 2019 immer neue Höchststände erreicht und habe gegenüber dem Jahresultimo bislang gut 20% zulegen können. Der Kursanstieg sei somit fast ausschließlich bewertungsgetrieben. Auf Basis der gängigen Kennziffern seien US-Blue Chips inzwischen hoch bewertet und würden sich leicht oberhalb des langfristigen Normalbandes bewegen. Auch wenn das Zinsniveau weiterhin niedrig bleibe, bestehe kaum Spielraum für dauerhaft höhere Bewertungen. Vielmehr dürfte der Kursanstieg etwas geringer ausfallen als das Wachstum der Unternehmensgewinne. Für den S&P 500 ergebe sich 2020 ein faires Bewertungsband von 2.500 bis 3.200 Punkten. Somit bestehe wenig Aufwärtspotenzial. Die Erfahrung aus Wahlzyklen der letzten 90 Jahre stimme ebenfalls verhalten. Unter republikanischen Präsidenten habe der S&P 500 in Wahljahren lediglich um knapp 4% zugelegt, unter demokratischen Präsidenten dagegen um rund 12%.



Auch der DAX habe bislang ein überdurchschnittlich gutes Jahr erlebt. Bis zum Jahreswechsel 2018/2019 hätten Wachstumsängste zu Korrekturen von zwischenzeitlich mehr als 20% geführt. Angesichts zunehmender Zinssenkungshoffnungen habe bereits zu Jahresbeginn eine Erholung eingesetzt, auch wenn die Höchststände aus 2018 bislang nicht erreicht worden seien. Die EZB habe inzwischen mit einer Zinssenkung und der Reaktivierung des Anleihekaufprogramms geliefert. Vermutlich komme sogar noch ein Zinsschritt.



Was könne angesichts der Rückendeckung durch die Geldpolitik eigentlich schiefgehen? Lockere Geldpolitik alleine reiche nicht. Dies zeige ein Blick ins Frühjahr 2015. Damals hätten die Anleger den Einstieg der EZB in das so genannte Quantitative Easing gefeiert. Von Januar bis April 2015 sei der DAX um 26% in die Höhe geschossen. Es sei ein Einbruch bis Februar 2016 um fast 30% gefolgt, obwohl in diesem Zeitraum die Bilanzsumme der EZB durch Anleihekäufe kontinuierlich gestiegen sei. Letztendlich sei dem DAX die zu hohe Bewertung zum Verhängnis worden.



Auch diesmal sei das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die aktuelle Zyklusphase zu hoch. Schließlich sei der DAX rein bewertungsgetrieben gestiegen, während die Unternehmensgewinne unter der Schwäche des internationalen Handels leiden würden. Etwas Kursspielraum ergebe sich im Jahresverlauf 2020 durch eine Aufhellung der Wachstums- und Gewinnperspektiven.



Dabei komme es angesichts des hohen Offenheitsgrads der deutschen Volkswirtschaft und des beachtlichen Umsatzanteils der DAX-Unternehmen im Ausland insbesondere darauf an, dass der Vormarsch des Protektionismus gestoppt werde und der globale Handel seine Schwächephase hinter sich lasse. Da Aktien in diesem Zyklus aber schonungewöhnlich früh damit begonnen hätten, eine Konjunkturerholung vorwegzunehmen, sei das Aufwärtspotenzial überschaubar.



Im Hauptszenario bewege sich der DAX überwiegend in der oberen Hälfte des fairen Bewertungsbandes von 10.500 bis 14.000 Punkten. Da Aktien häufig übertreiben würden, könnten sie nicht zuletzt aufgrund negativer Renditen bei Staatsanleihen zeitweilig durchaus die Bewertung weiter ausdehnen und den DAX über 14.000 Punkte klettern lassen. Ähnlich wie 2015 sollte man sich für diesen Fall aber darauf einstellen, dass es dann relativ unvermittelt zu Kursrücksetzern kommen könne. Auf einem DAX-Niveau über 13.000 Punkten seien die Risiken stärker ausgeprägt als die Chancen. (16.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allen politischen und wirtschaftlichen Irritationen zum Trotz konnten Aktien 2019 deutliche Kursgewinne verbuchen, berichten die Analysten der Helaba.Dabei hätten sich der S&P 500 und die europäischen Börsenbarometer DAX und EURO STOXX 50 ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Nicht ganz mithalten könne habe der japanische Nikkei 225. Klar abgeschlagen sei bis zuletzt der britische FTSE 100 gewesen.Obwohl die gefühlte politische und wirtschaftliche Unsicherheit - gemessen an den Beiträgen in den Wirtschaftszeitungen - neue Höchststände erreicht habe, seien die Anleger, abgesehen von kurzen Unterbrechungen, gelassen geblieben. So habe sich die implizite Aktienvolatilität für die international führenden Indices die meiste Zeit unterhalb des langfristigen Durchschnitts bewegt.Was habe Anleger so zuversichtlich gestimmt? Der Hauptgrund dürfte die ultralockere Geldpolitik der großen Notenbanken gewesen sein, die zu einem deutlichen Rückgang der Renditen geführt habe und somit die relative Attraktivität von Aktien erhöht habe. Immerhin habe das weltweite Volumen negativ verzinster Staatsanleihen zur Jahresmitte die bisherigen Rekordwerte aus dem Jahr 2016 übersprungen.Politische Börsen hätten zwar sprichwörtlich kurze Beine. 2020 stünden in den USA allerdings Präsidentschaftswahlen an, und kaum ein US-Staatsoberhaupt zuvor habe als Indikator für seinen (wirtschafts-) politischen Erfolg so stark auf die positive Entwicklung an den Aktienmärkten abgestellt wie Donald Trump. Kursrückschläge würden seine Wiederwahlchancen enorm schmälern.