Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), ein kleines Plus über die Schlussglocke zu retten, zu Wochenbeginn überwog zunächst der Abgabedruck, bevor sich der Index stabilisierte, so die Analysten der Helaba.



Einerseits habe sich das feiertagsbedingte Fehlen der amerikanischen Marktteilnehmer bemerkbar gemacht, andererseits hätten auch von anderer Seite Impulse gefehlt. Auch die OPEC+-Gespräche hätten nicht für Rückenwind sorgen können. Mehrfach hätten die Analysten der Helaba bereits auf die ambitionierten Bewertungen hingewiesen. In der kommenden Woche nehme die US-Quartalsberichtssaison richtig an Fahrt auf. Insofern werde es spannend zu sehen sein, ob die Unternehmensergebnisse die bereits verteilten Vorschusslorbeeren rechtfertigen würden. In China sei das Wachstum des Dienstleistungssektors auf ein 14-Monatstief gefallen. Dies zeige exemplarisch, dass weltweit noch ein weiter Weg zu gehen sei, bevor die Vor-Corona-Niveaus wieder erreicht würden. Unter den einzelnen DAX-Sektoren habe Technology die größten Abschläge verbucht, Energy habe die Gewinnerliste angeführt. Mit Blick auf den V-DAX scheine sich die Erwartung der Analysten der Helaba, dass die 17er-Marke eine tragfähige Unterstützung darstelle, zu bewahrheiten. Die gestern vollzogene "Wende" könnte somit den Anfang für einen weiteren Aufwärtsschub darstellen. Würden die Risiken möglicherweise neu bewertet?



EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Charttechnische Schwächeanzeichen seien beim DAX auf allen Zeitebenen zu finden. Beispielsweise würden die Handelsumsätze seit geraumer Zeit unterdurchschnittlich ausfallen und der langfristige MACD zeige Richtung Süden. Allerdings hätten die 21-Tage-Line sowie das Retracement (15.556) einem neuerlichen Test standgehalten. Weitere Unterstützungen seien bei 15.486 Zählern und insbesondere in Form der 55-Tage-Linie (15.436) zu finden. Auch die vom Wochenchart abgeleitete Strukturprojektion bei 15.336 Zählern sei erwähnenswert. (06.07.2021/ac/a/m)

