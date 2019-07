Der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) habe in Q2 einen Milliardengewinn erwirtschaftet. Es zeichne sich ein Netto-ergebnis von rund einer Milliarde Euro ab. "Dies ist vor allem auf eine geringe Belastung aus Großschäden und hohe Auflösungen von Reserven für Basisschäden aus Altjahren in der Rückversi-cherung zurückzuführen", habe es zur Begründung geheißen. Die Prognose für das Gesamtjahr von rund 2,5 Mrd. EUR sei unverändert geblieben.



Der Laborausrüster Sartorius habe nach zweistelligen Zuwachsraten bei Umsatz, Auftragseingang und Ertrag in den ersten sechs Monaten seinen Ausblick für 2019 angehoben. "Im Hinblick auf die weitere Entwicklung sind wir sehr zuversichtlich und erwarten für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 10 bis 14% anstelle der bisher prognostizierten 7 bis 11%." Bereinigt um Wechselkurseffekte sei der Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 15,9% auf 894,7 Mio. EUR geklettert. Der operative Ertrag (underlying EBITDA) habe sich um 25,4% auf 237,6 Mio. EUR erhöht.



Die Software AG (ISIN DE000A2GS401 / WKN A2GS40) habe den Umsatz in Q2 vorläufigen Geschäftszahlen zufolge gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,1% auf 210 Mio. EUR gesteigert. Der Betriebsgewinn dürfte sich auf 47,7 Mio. EUR belaufen und die Erwartungen der Analysten treffen.



Ein florierendes Cloud-Geschäft habe Microsoft Schwung gegeben. Der Umsatz sei in Q4 um 12% auf 33,72 Mrd. USD gestiegen. Der Gewinn habe sich auf 13,19 Mrd. USD erhöht, von 8,87 Mrd. USD im gleichen Vorjahreszeitraum. Analysten hätten weniger erwartet.



Eine Rede des einflussreichen Chefs der Notenbank von New York habe am Freitag den USD belastet und den Euro im Gegenzug gestützt.



Die neuen Vorkommnisse am Persischen Golf seien zum Wochenausklang doch noch intensiver in den Blickpunkt der Anleger gerückt. Die Ölpreise hätten sich somit von Ihren Vortagesverlusten erholen können. Der Goldpreis habe zwar tagsüber einen Gang zurückgeschaltet, habe aber dennoch das höchste Niveau der letzten fünf Jahren gehalten. (22.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,26%, MDAX +0,42%, TecDAX +0,98%) verzeichnete am Freitag einen wechselhaften Verlauf, so die Analysten der Nord LB.Anfänglichen Gewinnen seien Abgaben in den negativen Bereich gefolgt, bevor der Markt zum Handelsende doch wieder ins Plus gedreht sei. Die Wochenbilanz sei dennoch negativ ausgefallen. Für den DAX heiße dies z.B. ein Minus von über 0,5%.Die Wall Street sei dank der Quartalszahlen von Microsoft und der Zinssenkungsfantasie zunächst freundlich in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Doch dann habe die Marktteilnehmer die Meldung erreicht, dass die Zinssenkung nicht wie gehofft um 0,5%, sondern lediglich um 0,25% ausfallen könnte. Anleger hätten enttäuscht reagiert; der amerikanische Aktienmarkt ( Dow Jones -0,3%, S&P-500 -0,6%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,7%) habe sich leichter in das Wochenende verabschiedet. American Express habe zwar seinen Gewinn steigern können, doch Investoren habe der Kostenanstieg irritiert. Die Aktie sei um 2,8% gesunken. Nikkei 225 notiere aktuell leichter mit 21.378,42 Punkten (-0,4%).