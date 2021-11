Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Schwung am deutschen Aktienmarkt fehlte zu Wochenbeginn einmal mehr, so die Analysten der Helaba. DAX gelungen, sich in der Nähe der 16.000er Marke zu etablieren, neue Impulse seien jedoch ausgeblieben. Insofern stelle sich erneut die Frage, wie viel Spielraum auf der Oberseite noch vorhanden sei. Nach wie vor würden die Bewertungsniveaus hoch ausfallen. Zudem sei festzuhalten, dass der zuletzt vollzogene Kursanstieg - dies treffe auf den DAX ebenso wie auf die US-Indices zu - von relativ geringem Volumen unterlegt gewesen sei. Letztgenannter Aspekt könne als Hinweis auf eine nachlassende Zuversicht verstanden werden.Die laufende Quartalsberichtssaison habe zweierlei gezeigt. Auf der einen Seite seien die Ergebnisse mehrheitlich positiv ausgefallen und viele Unternehmen würden relativ optimistisch in die Zukunft blicken. Auf der anderen Seite zeige sich aber der Einfluss steigender Rohstoff- und Transportkosten - beispielsweise habe Henkel unter letztgenannten Einflüssen zu leiden gehabt. Siemens Gamesa habe bekannt gegeben, von der Lieferkettenproblematik beeinflusst zu sein. Heute würden die Bücher unter anderen von Schaeffler United Internet und About You geöffnet. Der DAX starte heute etwas schwächer in den Handel.Wie bereits erwähnt, lasse die Schwungkraft des DAX nach, was durch die verstärkt auftretenden, kleinen Kerzenkörper zum Ausdruck komme. Auch die Indikatoren würden stagnieren, sodass die Wahrscheinlichkeit einer temporären Toppbildung beim deutschen Leitindex zunehme. Erste Supports seien bei 15.989 und 15.866 Zählern zu finden. Das große Bild würde sich jedoch erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die Marke von 15.500 Punkten deutlicher eintrüben. (09.11.2021/ac/a/m)