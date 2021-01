Dank eines guten Online-Geschäfts habe CECONOMY in Q1 des GJ 2020/21 den währungs- und portfoliobereinigten Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um rund 11,4% gesteigert. Das Online-Geschäft habe im Quartal ein Umsatzwachstum von rund 117% verzeichnet, habe es weiter geheißen. CECONOMY erwarte einen bereinigten operativen Ertrag (EBIT) von rund 346 (Vorjahr: 289) Mio. EUR. Der neue und verlängerte Lockdown mache nach Unternehmensangaben den Ausblick für das Gesamtjahr unsicherer. CECONOMY werde daher die Unternehmensziele "kontinuierlich neu bewerten", habe der Elektronikhändler mitgeteilt.



Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont (ISIN CH0210483332 / WKN A1W5CV) habe trotz der Corona-Einschränkungen in Q4 die Verkaufserlöse um 1% auf 4,186 Mrd. EUR erhöhen können. Zweistellige Zuwächse im Onlinegeschäft sowie den Region Asien-Pazifik und Naher Osten hätten Einbußen in Europa, Amerika und Japan mehr als ausgeglichen.



Netflix habe in Q4 deutlich mehr Kunden gewonnen als erwartet. Die zahlenden Abonnenten hätten um 8,51 Millionen zugenommen. Insgesamt habe der Streaming-Dienst nun knapp 204 Mio. zahlende Nutzer. Während der Umsatz deutlich auf 6,64 (5,47) Mrd. USD gestiegen sei, sei der Nettogewinn auf 542 (587) Mio. USD zurückgegangen. Hier hätten hohe Investitionen belastet.



Dank des weltweiten Börsenbooms habe Goldman Sachs in Q4 den Nettogewinn auf 4,362 (1,724) Mrd. USD steigern können. Neben den Handelserträgen habe auch das Geschäft mit Börsengängen zur positiven Entwicklung beigetragen. Die Erträge hätten sich um 18% auf 11,741 Mrd. USD verbessert.



Procter & Gamble erhöhe dank einer gestiegenen Nachfrage nach seinen Produkten erneut die Ziele und erwarte nun für das GJ 2020/21 ein Umsatzplus von 5 bis 6% (bisher: 3 bis 4%). Der Gewinn je Aktie solle um 8 bis 10% (bisher: 5 bis 8%) wachsen.



Der Euro habe anfängliche Gewinne nicht halten können und sei im Handelsverlauf leicht ins Minus gerutscht.



In Erwartung einer stärkeren konjunkturellen Unterstützung durch das im Raum stehende 1,9 Bio. USD schwere Hilfspaket hätten sich die Ölpreise weiter nach oben entwickelt. Der Goldpreis habe am Mittwoch über 1% zugelegt. (21.01.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Tag der Amtsübergabe in den USA hat der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,77%, MDAX +0,92%, TecDAX +1,29%) eine freundliche Tendenz gezeigt, so die Analysten der Nord LB.Die Anleger würden auf das geplante US-Konjunkturpaket hoffen. Im DAX seien Merck (-4,13%) ganz unten zu finden gewesen. Das Unternehmen habe eine Lungenkrebsstudie abbrechen müssen.Die Amtseinführung von Joe Biden sei an der Wall Street ( Dow Jones +0,83%, S&P-500 +1,39%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,97%) mit neuen Rekordständen gefeiert worden. Einen neuen Rekordstand hätten auch die Aktien von Netflix (+16,85%) erzielt. Die Anleger seien vom Kundenwachstum begeistert gewesen.Der Nikkei 225 sei auf 28.757 Zähler gestiegen, ein Plus von 0,82%. BASF in Q4/2020 sowohl bei den Erlösen als auch beim Ergebnis gegenüber dem Vorjahr zulegen können. Bei einem Umsatz von 15,905 (14,686) Mrd. EUR, der von einem verbesserten Absatz und gestiegenen Preisen getragen worden sei, habe sich das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) auf 1,113 (0,842) Mrd. EUR erhöht. Im Gesamtjahr habe der Umsatz den Zahlen zufolge bei 59,149 (2019: 59,316) Mrd. EUR gelegen, das bereinigte Ergebnis (EBIT) habe 3,56 (4,64) Mrd. EUR erreicht.