Bonn (www.aktiencheck.de) - Doppelt hält besser: Die japanische Regierung erhöht ihren Coronavirus-Fiskalstimulus von umgerechnet einer auf zwei Billionen Euro - 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind weltweit nahezu einzigartig, so die Analysten von Postbank Research.Die zusätzlichen Hilfen für Unternehmen und den Gesundheitssektor seien wohl nicht nur eine Reaktion auf die Rezession, sondern auch auf die in der Krise auf ein Rekordtief gesunkenen Umfragewerte der Regierung Shinzō Abes. Um die Finanzierbarkeit würden sich die Analysten keine Sorgen machen, obwohl der Bedarf im laufenden Jahr von 1,1 auf 1,7 Billionen Euro steige. Notenbankchef Haruhiko Kuroda habe dem Parlament jüngst versichert, einen Anstieg der Kapitalmarktrenditen und damit der Refinanzierungskosten um jeden Preis zu verhindern.Der TOPIX ( ISIN XC0009694107 WKN 929694 ) habe in einer ersten Reaktion um ein Prozent zugelegt und seinen Verlust im bisherigen Jahresverlauf auf sieben Prozent begrenzt. Der massive Stimulus, die Wiederbelebung der für Japan wichtigen Exporte nach China sowie die günstige Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von zwölf würden japanische Aktien in den Augen der Analysten interessant machen. (28.05.2020/ac/a/m)