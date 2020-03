MTU Aero Engines verschiebe angesichts der Corona-Krise seine Hauptversammlung und habe für diese einen geänderten Gewinnverwendungsvorschlag. So solle der Bilanzgewinn nicht ausgeschüttet werden (geplant sei eine Dividende von 3,40 EUR je Aktie gewesen), sondern auf neue Rechnung vorgetragen werden.



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe das GJ 2019 erfolgreich abgeschlossen. Nach endgültigen Zahlen hätten die Erlöse bei 88,4 Mrd. EUR (+4,5%) gelegen, das op. Ergebnis vor Sondereinflüssen bei 3,8 (3,2) Mrd. EUR. In der Corona-Pandemie sehe der Vorstand ungekannte operative und finanzielle Herausforderungen. "Eine verlässliche Prognose ist derzeit nahezu unmöglich", habe Finanzvorstand Witter hinzugefügt. Als eine erste Maßnahme werde der Autobauer die Produktion in den meisten deutschen und europäischen Werken ab Samstag ruhen lassen; hingegen sei in China die Produktion bis auf zwei Werke wieder angelaufen, habe VW mitgeteilt.



Trotz eines schwierigen Marktumfeldes habe der Anlagenbauer GEA im vergangenen Jahr Zuwächse bei Umsatz und Auftragseingang verzeichnet. Die Bestellungen seien um 0,3% auf 4,931 Mrd. EUR gestiegen, der Umsatz um 1,1% auf 4,879 Mrd. EUR. Das operative Ergebnis (EBITDA) vor Restrukturierungsaufwand sei um 11,1% auf 479,2 Mio. EUR gesunken, habe aber am oberen Rand der Prognosespanne gelegen. Wegen der Corona-Krise rechne GEA 2020 mit einem leichten Umsatzrückgang. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand solle 430 bis 480 Mio. EUR erreichen.



Der schwache ZEW-Index und die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hätten den Euro unter Druck gesetzt und die Notierung zeitweise unter 1,10 USD gebracht.



Die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Nachfrageeinbruch hätten die Ölpreisenach einem kurzen Aufbäumen wieder nach unten gedrückt. Der Goldpreis habe nach einem schwachen Start im Verlauf ordentlich zugelegt. Könne das gelbe Metall doch noch glänzen? (18.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einer Berg- und Talfahrt sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +2,25%, MDAX -1,43%, TecDAX +0,40%) uneinheitlich aus dem Handel gegangen, so die Analysten der Nord LB.Vor allem bei den DAX-Werten hätten die Anleger letztendlich zugriffen. MTU wolle wegen der Krise die Dividende aussetzen, was bei den Anlegern nicht gut angekommen sei. Die Aktie habe 5,43% verloren.Der im Handelsverlauf erfolgte, kurzfristige Sturz unter 20.000 Punkte im Dow habe an der Wall Street ( Dow Jones +5,19%, S&P 500 +6,00%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +6,23%) am Dienstag für ein temporäres Umdenken gesorgt und die Anleger zugreifen lassen. Die Gewinne seien quer durch alle Branchen gegangen. Boeing seien im Handelsverlauf nochmals deutlich abgestürzt, hätten sich aber etwas erholen können und nur 4,22% tiefer geendet. Nikkei-225 notiere schwächer bei 16.727 Punkten (-1,68%).