BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) fahre wegen der Coronavirus-Pandemie die Produktion herunter und erwarte im laufenden Jahr einen Rückgang von Absatz und Gewinn. Der Autoabsatz dürfte im laufenden Jahr deutlich unter Vorjahresniveau liegen. BMW erwarte im Autogeschäft eine EBIT-Marge zwischen 2 und 4% nach 4,9% im vergangenen Jahr.



Inditex bilde aufgrund der Coronavirus-Pandemie eine Rückstellung in Höhe von 287 Mio. EUR. Beim weltweit größten Bekleidungshändler seien die Verkäufe vom 1.-16.03. um knapp ein Viertel eingebrochen. Fast 4.000 Geschäfte seien vorübergehend geschlossen worden.



DEUTZ erwarte nach Einbußen 2019 auch im laufenden Geschäftsjahr rückläufige Ergebnisse. Der Umsatz werde im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und die EBIT-Rendite vor Sondereffekten im mittleren zweistelligen Prozentbereich sinken.



MorphoSys sei 2019 tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Konzernjahresfehlbetrag habe sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 103 Mio. EUR belaufen, nach einem Minus von 56,2 Mio. EUR 2018. Die Erlöse seien auf 71,8 Mio. EUR von 76,4 Mio. EUR gesunken.



Das Britische Pfund stehe an den Finanzmärkten angesichts der Virus-Krise unter erheblichem Druck. Das liege zum einen an der sehr hohen Nachfrage nach der Weltleitwährung US-Dollar. Aber auch an Zweifeln an der Strategie der politischen Führung Großbritanniens gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Auch der Euro habe unter der USD-Stärke gelitten und sei deutlich unter 1,10 USD gerutscht.



Die Ölpreise würden weiter einbrechen. Die drastischen Maßnahmen der US-Regierung zur Eindämmung der Folgen der Corona-Krise würden nicht greifen, und im Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland gebe es keine Annäherung. Null Glanz auch beim Goldpreis: Es sei weiter bergab gegangen. (19.03.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der am Vortag zu beobachtende Stabilisierungsversuch am deutschen Aktienmarkt ( DAX -5,56%, MDAX -5,72%, TecDAX -6,30%) wurde gestern bereits wieder eingefangen, so die Analysten der Nord LB.Ein weiteres Abrutschen unter 8.000 Punkte sei heute möglich. MTU sei erneut einer der schwächsten Werte im DAX mit -15,59% gewesen.Das Billionen schwere US-Konjunkturprogramm habe für keine positive Stimmung an der Wall Street ( Dow Jones -6,3%, S&P 500 -5,2%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -4,7%) zu sorgen vermocht. Im Gegenteil: Die Panik sei zurückgekehrt. Dow habe unter 20.000 Punkten notiert. Boeing seien mit -18% wieder deutlich abgestürzt. Der Flugzeugbauer fordere für die angeschlagene Luft- und Raumfahrtbranche ein 60 Mrd. USD schweres Hilfspaket. Nikkei-225 sei trotz der Maßnahmen der Zentralbanken in Europa, den USA und Australien erneut von einer Welle von Verkäufen erfasst gewesen und notiere aktuell bei 16.552,83 Punkten.