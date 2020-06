Der Nikkei-225 mit schwachem Wochenstart: bei 21.669,28 Punkten.



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe wegen der Corona-Krise weltweit deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. Allerdings sei der Rückgang im Mai mit minus 33,7% auf 609.400 Wagen weniger stark ausgefallen als im Vormonat. Im April seien die Auslieferungen um 45% eingebrochen, weil die Produktion in Europa stillgestanden habe und der Handel zum Schutz vor dem Virus nicht geöffnet habe. Im Mai hätten in Westeuropa mit 147.400 Fahrzeugen 57% weniger zu den Kunden als im Vorjahr gerollt. In Nordamerika seien die Auslieferungen um 39% gesunken. Dagegen sei der Absatz in China um 5,7% geklettert. Seit Jahresbeginn habe VW weltweit knapp 3,1 Millionen Fahrzeuge losgeschlagen, das sei ein Minus von 29,7%.



Die anfängliche Stabilisierung beim Euro habe nicht gehalten werden können. Das eingetrübte Marktumfeld habe die europäische Gemeinschaftswährung unter Druck gesetzt.



Die Ölpreise seien auch am Freitag weiter unter Druck geblieben. Zu Nachfragesorgen und spekulativen Faktoren seien Schwierigkeiten auf der Angebotsseite gekommen. So seien z.B. die Erdölbestände der USA zuletzt auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Goldpreis sei zum Wochenschluss quasi ein Spiegelbild des Vortages und damit nahezu unverändert geblieben. Auf Wochensicht sei es allerdings gut für das glänzende Edelmetall gelaufen. Die jüngsten Kurstiefs um 1.670 USD seien in weitere Ferne gerückt. (15.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem DAX ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 , -0,18%) ist die Rückeroberung der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten zum Wochenende nicht gelungen, so die Analysten der Nord LB.Nach wie vor würden Vorsicht und Zurückhaltung das Anlegerverhalten prägen, habe ein Marktteilnehmer geäußert. Der MDAX habe mit -0,15%, der TecDAX mit -0,34% geschlossen. Auch für diese Woche werde ein holpriger Handelsverlauf erwartet - nicht zuletzt wegen des dreifachen Verfalls an den Terminbörsen ("Hexensabbat"), bei dem im Vorfeld die Kurse oft versucht würden, in eine gewünschte Richtung zu treiben. Die Lufthansa sei an der DAX-Spitze mit +3,10% zu finden gewesen. Dow Jones +1,90%, S&P-500 +1,31%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,01%) übernommen. Investoren hätten sich vor allem mit Werten eingedeckt, die zuletzt unter die Räder gekommen seien. So sei der Flugzeugbauer Boeing um 11,5% durchgestartet.