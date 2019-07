BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) profitiere vom kräftigen Absatzwachstum in China. Im ersten Halbjahr sei dem Autobauer dadurch ein Verkaufsrekord gelungen. Mehr als 1,25 Mio. Fahrzeuge seien ausgeliefert worden, was einem Plus von 0,8% ggü. dem Vorjahreszeitraum entspreche. Die Verkaufszahlender Marken BMW und Mini seien im ersten Halbjahr in China um knapp 17% gestiegen, während sie in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent um jeweils rund 2% geschrumpft seien.



Der tschechische Milliardär Kretinsky habe sein Angebot für die geplante Übernahme für den Handelskonzern METRO konkretisiert. Voraussetzung sei eine Annahmeschwelle von 67,5% aller Stammaktien bis zum 7. August. Der Angebotspreis betrage 16,00 EUR je Stamm- und 13,80 EUR je Namensaktie.



Nach den impulsarmen Vortagen hätten gleich mehrere News den Verlauf des Euro beeinflusst. Zunächst habe es Unterstützung durch überraschend starke Konjunkturdaten aus der Eurozone gegeben, wie z.B. Frankreich, bevor am Nachmittag bei der Anhörung vor dem Kongress von FED-Chef Jerome Powell ebenfalls positive Nachrichten für die europäische Gemeinschaftswährung gekommen seien.



Die Ölpreise hätten gestern förmlich gesprudelt. Die leerer gewordenen US-Rohöllager hätten den Preis der amerikanischen Sorte WTI von 57,57 USD auf 60,28USD ansteigen lassen. Am Vortag habe der Goldpreis noch mit der Marke von 1.400 USD gehadert. Doch bereits gestern sei diese Marke früh überwunden und nicht mehr unterschritten worden. Laut Marktteilnehmern würden Notenbanken derzeit verstärkt als Käufer auftreten. (11.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,51%, MDAX -0,01%, TecDAX +0,20%) begann sehr lustlos, drehte nach den Aussagen von Powell vor dem Kongress kurz in Plus, um letztlich doch im Minus zu schließen, so die Analysten der Nord LB.Neue Höchststände hätten Marktteilnehmer an den US-Börsen ( Dow Jones +0,3%, S&P-500 +0,4%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,7%) gesehen, nachdem die Aussicht auf sinkende Zinsen durch die Aussagen von Powell neue Nahrung erhalten habe. Der Jeanshersteller Levi Strauss habe unter hohen Vertriebskosten und der Aufwertung des USD gelitten. Ergebnis: Gewinneinbruch, Folge: Anleger hätten Reißaus genommen: Aktie mehr als 12% im Minus. Nikkei-225 notiere ebenfalls freundlich: aktuell 21.640,13 Punkte.