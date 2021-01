Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmarktinvestoren befinden sich im Wechselbad der Gefühle, so die Analysten der Helaba.



Zum einen habe die Zuversicht auf ein neues US-Hilfspaket unter der Ägide von Joe Biden für einen freundlichen Handelsauftakt gesorgt. Zum anderen habe die Aussicht auf weitere Verschärfungen der Lockdownmaßnahmen das Sentiment belastet. Der unerwartet feste ZEW-Index habe keine Impulse geliefert. Letztendlich sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Abschlag in Höhe von 0,24% bei 13.815,06 Zählern aus dem Handel gegangen, nachdem das Tageshoch noch bei 13.940 Zählern markiert worden sei. Damit habe sich erneut der Eindruck bestätigt, dass dem deutschen Leitindex derzeit die Schwungkraft fehle, um sich deutlicher nach oben abzusetzen. Auch die bisher in den USA präsentierten Quartalsberichte hätten nicht für Rückenwind sorgen können. So seien beispielsweise die Ergebnisse bei den Banken relativ gemischt ausgefallen.



Vonseiten der technischen Analyse sei hervorzuheben, dass die Indikatorenlage nicht als konstruktiv zu werten sei. So würden MACD und Stochastic unterhalb der Signallinien sinken. Der DMI sei zudem nicht aussagkräftig, da er von einem niedrigen und weiter rückläufigen ADX begleitet werde. Auf der Habenseite könne immerhin verbucht werden, dass die 21-Tagelinie bei 13.757 bisher nicht nachhaltig, d.h. auf Schlusskursbasis, unterschritten worden sei. Die Gefahr, dass dies in nächster Zeit passieren könnte, nehme jedoch zu. (20.01.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >