Bonn (www.aktiencheck.de) - Angesichts neuer Höchststände der Infektionszahlen in den USA ist die Sorge vor einer zweiten Welle groß, so die Analysten von Postbank Research.



Einen ähnlich starken Einbruch der Wirtschaft wie am Höhepunkt der Lockdown-Maßnahmen im Frühjahr seien in diesem Fall allerdings unwahrscheinlich. Der Anteil schwer Erkrankter sei vor allem in den USA niedriger als zu Beginn der Pandemie, weil es Fortschritte in der medikamentösen Behandlung der Infektion gebe und aktuell mehr junge Menschen betroffen seien. Zudem gebe es fast überall umfassende geld- und fiskalpolitische Hilfen, um die ökonomischen Folgen der Krise abzufedern. Und die Politik dürfte versuchen, die Pandemie aus Rücksicht auf die wirtschaftlichen Folgen mit gezielten, regional begrenzten Maßnahmen einzudämmen. Dies sollte heute eher möglich sein, da viele Menschen Verhaltensregeln zur Eindämmung des Virus auch freiwillig befolgen würden. Eine zweite Welle sollte daher nicht nur die Wirtschaft, sondern ebenso die Aktienmärkte weniger stark belasten. (29.06.2020/ac/a/m)



